Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Alunas da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, são premiadas em concurso do Programa de Educação Ambiental

Estudantes conquistaram 1º lugar em redação e 2º lugar em desenho, representando a força da educação atalaiense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Com informações da Assessoria
12/09/2025 às 09h55
Alunas da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, são premiadas em concurso do Programa de Educação Ambiental
Alunas da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, são premiadas em concurso do Programa de Educação Ambiental.

O município de Atalaia foi destaque nas duas categorias do Concurso de Desenho e Redação do Programa de Educação Ambiental (PEA), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). O resultado foi divulgado na manhã desta quinta-feira (11).

Duas estudantes da Escola Municipal Antônio Amâncio foram premiadas: Isabele da Silva Santos, do 5º ano B, conquistou o 1º lugar na categoria Redação, e Melina Ferreira da Silva, do 4º ano, ficou com o 2º lugar na categoria Desenho.

O reconhecimento é resultado do talento e dedicação das alunas, que contaram também com o apoio das professoras Valderez da Silva e Ângela Loureiro, que tiveram papel fundamental ao orientar e incentivar esse percurso de aprendizagem.

A prefeita Ceci comemorou a conquista. “Essa conquista mostra que Atalaia tem jovens capazes de transformar o futuro. Melina e Isabele representam a força da nossa educação e nos enchem de orgulho”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, também destacou o feito. “Esse prêmio é fruto de uma educação comprometida, que incentiva nossos estudantes a sonhar e acreditar no seu potencial. Parabenizo as alunas, suas famílias e professoras por essa grande vitória”, disse.

O concurso teve como público-alvo alunos do Ensino Fundamental anos iniciais, com 4º ano na categoria desenho e 5º ano na categoria redação. O tema de 2025 foi “Repórter do Clima”, que desafiou os estudantes a retratar mudanças climáticas e gestão compartilhada de resíduos sólidos a partir de relatos de pessoas com mais de 50 anos, transformando entrevistas em histórias em quadrinhos ou textos criativos.

