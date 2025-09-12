Alunas da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, são premiadas em concurso do Programa de Educação Ambiental.

O município de Atalaia foi destaque nas duas categorias do Concurso de Desenho e Redação do Programa de Educação Ambiental (PEA), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). O resultado foi divulgado na manhã desta quinta-feira (11).

Duas estudantes da Escola Municipal Antônio Amâncio foram premiadas: Isabele da Silva Santos, do 5º ano B, conquistou o 1º lugar na categoria Redação, e Melina Ferreira da Silva, do 4º ano, ficou com o 2º lugar na categoria Desenho.

O reconhecimento é resultado do talento e dedicação das alunas, que contaram também com o apoio das professoras Valderez da Silva e Ângela Loureiro, que tiveram papel fundamental ao orientar e incentivar esse percurso de aprendizagem.

A prefeita Ceci comemorou a conquista. “Essa conquista mostra que Atalaia tem jovens capazes de transformar o futuro. Melina e Isabele representam a força da nossa educação e nos enchem de orgulho”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, também destacou o feito. “Esse prêmio é fruto de uma educação comprometida, que incentiva nossos estudantes a sonhar e acreditar no seu potencial. Parabenizo as alunas, suas famílias e professoras por essa grande vitória”, disse.

O concurso teve como público-alvo alunos do Ensino Fundamental anos iniciais, com 4º ano na categoria desenho e 5º ano na categoria redação. O tema de 2025 foi “Repórter do Clima”, que desafiou os estudantes a retratar mudanças climáticas e gestão compartilhada de resíduos sólidos a partir de relatos de pessoas com mais de 50 anos, transformando entrevistas em histórias em quadrinhos ou textos criativos.