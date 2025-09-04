20°C 25°C
Prefeitura de Atalaia realiza ação de conscientização sobre inclusão da pessoa com deficiência

Evento aconteceu na Escola Suzana Craveiro, no Conjunto Deus é Fiel, reunindo estudantes, professores, gestores e comunidade escolar.

Setembro Verde: Prefeitura de Atalaia realiza ação de conscientização sobre inclusão da pessoa com deficiência.

Nesta quarta-feira (3), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenação de Educação Especial Inclusiva, promoveu uma programação especial em alusão ao Setembro Verde, mês de conscientização sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O evento aconteceu na Escola Suzana Craveiro, no Conjunto Deus é Fiel, reunindo estudantes, professores, gestores e comunidade escolar.

O Setembro Verde é uma campanha nacional que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão em todos os aspectos da vida social, educacional e cultural. Durante a atividade, foram realizadas dinâmicas, falas inspiradoras e momentos de reflexão sobre o respeito, a igualdade e a valorização da diversidade.

A coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Prefeitura de Atalaia, Priscila, ressaltou a simbologia da campanha e a necessidade de ampliar a consciência sobre a inclusão. “Estamos começando o mês de setembro com ações que lembram a inclusão. O Setembro Verde é uma campanha muito importante para a conscientização sobre a inclusão de pessoas com deficiência em todos os aspectos da sociedade. O verde simboliza a esperança e a renovação, representando a luta por um mundo onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades e sejam respeitadas em sua diversidade”, destacou.

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão com a inclusão e a valorização da pessoa com deficiência. “Em Atalaia, nós acreditamos que a educação é o caminho para transformar vidas. E não existe educação transformadora sem inclusão. O Setembro Verde é mais do que uma campanha, é um chamado para que a gente construa uma cidade mais justa, acolhedora e que respeite a diversidade de cada pessoa. Esse é o nosso compromisso diário”, afirmou a prefeita.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, também destacou a importância da ação. “A inclusão começa dentro da escola. Aqui, cada criança e cada jovem têm o direito de aprender, de conviver e de se sentir parte. O Setembro Verde é um momento de conscientização, mas, acima de tudo, de reafirmação do nosso trabalho para garantir uma educação de qualidade e inclusiva em todas as unidades de ensino de Atalaia”, ressaltou a secretária.

Com o evento, a Prefeitura de Atalaia deu início à programação do Setembro Verde, que seguirá com ações educativas e de conscientização, fortalecendo a luta pela inclusão e pelo respeito à pessoa com deficiência em todo o município.

