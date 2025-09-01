Equipes ATABÓTICA conquistam pódio na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica em Maceió

A ATABÓTICA, projeto de robótica do Colégio Inovar, de Atalaia, brilhou mais uma vez na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), garantindo espaço no pódio e levando o nome da cidade ao destaque no cenário educacional. A competição foi realizada no último sábado (30), no Ginásio do CESMAC, em Maceió, reunindo 47 escolas, 377 estudantes e 118 equipes, nas modalidades Resgate e Artística.
O Colégio Inovar participou com três equipes na modalidade Robótica de Resgate e conquistou resultados expressivos: a Atabótica Inovar 01 sagrou-se campeã geral no nível 2; a Atabótica Inovar 03 (formada por alunos do 6º ano) ficou com o 2º lugar geral no nível 1; já a Atabótica Inovar 02 (alunos do 7º ano) conquistou o 3º lugar geral no nível 1.
Com esse desempenho, a Atabótica garantiu vaga na etapa nacional da OBR, que será disputada no Espírito Santo.
Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Inovar celebrou a conquista e fez questão de destacar o trabalho dos professores envolvidos. “Agradecemos a toda a equipe da nossa escola, e em especial os professores André Vigário e Gildenor Leite, que trabalharam com afinco e dedicação para que os nossos alunos alcançassem essa vitória, e muitas outras que virão! É só o começo! Não mediram esforços para conseguir o melhor material de Robótica e uma sala maker para que nossos alunos aprendessem na prática”, destacou a unidade de ensino.
A escola também ressaltou a importância da robótica como ferramenta de aprendizado. “Parabenizamos o grande desempenho dos nossos alunos. Esta participação é uma grande oportunidade para desenvolver habilidades e ampliar o nível de conhecimento”, completou a nota.