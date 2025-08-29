Escola Municipal João Cordeiro lança Jornal Mirim Escolar com participação de alunos do 5º ano

Projeto foi desenvolvido com a participação de alunos do 5º ano da Escola João Cordeiro, em Atalaia.

Na manhã desta quinta-feira (27), a Escola Municipal João Cordeiro, localizada no Distrito Ouricuri, em Atalaia, realizou o lançamento oficial do Jornal Mirim Escolar, uma iniciativa que envolve diretamente os alunos do 5º ano. O projeto é idealizado pela pedagoga e escritora atalaiense Claudiane da Silva Soares, especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia.

O objetivo principal é fomentar a cultura da leitura e estimular a formação crítica das crianças. Para isso, a ação também contou com a colaboração dos escritores atalaienses Felipe Kauê e Nayra Vanessa, que participaram do processo de construção da primeira edição.

Segundo Claudiane, o jornal escolar é uma ferramenta pedagógica capaz de aproximar o conteúdo curricular do cotidiano dos alunos, tornando a aprendizagem mais relevante.

“É um recurso pedagógico que promove o gosto pela leitura, o desenvolvimento da compreensão textual e a formação do senso crítico dos alunos. Ele estimula o vocabulário, a expressão de ideias e a relação da escola com a comunidade”, explica a pedagoga.

O jornal foi produzido integralmente pelos próprios alunos, que realizaram entrevistas com profissionais da escola e deram destaque aos espaços voltados à leitura, como a biblioteca. Durante a elaboração, as crianças participaram de rodas de debate sobre as transformações da escola ao longo do tempo.

“A criação do jornal exige organização, colaboração e responsabilidade, habilidades fundamentais para o trabalho em grupo, fomentando assim um ambiente de aprendizado”, acrescenta Claudiane.

A iniciativa contou com o apoio da gestão escolar, composta por Maria Aparecida Teles, Amarildo Rodrigo, Valéria Fernandes e Adriano Marques.

De acordo com a equipe diretiva, o Jornal Mirim Escolar busca criar um ambiente seguro e inclusivo, onde os estudantes possam experimentar, aprender com os erros e desenvolver competências em pesquisa, escrita e organização, fortalecendo a relação entre escola e comunidade.