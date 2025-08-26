19°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia adere oficialmente ao Selo UNICEF e renova compromisso com a infância e adolescência

De acordo com a prefeita Ceci, esse compromisso significa colocar as crianças e os adolescentes atalaienses no centro das políticas públicas.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
26/08/2025 às 16h36
26/08/2025 às 16h36
Atalaia adere oficialmente ao Selo UNICEF e renova compromisso com a infância e adolescência
Atalaia adere oficialmente ao Selo UNICEF e renova compromisso com a infância e adolescência. Foto: Jal Gomes

Na manhã desta terça-feira (26), o município de Atalaia formalizou sua adesão à edição 2025–2028 do Selo UNICEF, iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância em parceria com a sociedade civil e governos municipais. O objetivo do programa é fortalecer as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes.

O ato aconteceu na Creche CRIA Martoni Correia Barros e foi realizado pelo governo municipal em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O evento contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, da secretária de Educação Glauciane Viega, além de secretários municipais, vereadores e comunidade local.

Segundo a prefeita Ceci, a adesão representa um compromisso concreto com o futuro da juventude atalaiense. “Mais do que uma adesão, é um pacto de amor com o futuro da nossa terra. Um futuro onde cada criança importa, onde cada sonho pode florescer. Seguimos juntos, cuidando do presente e construindo um amanhã melhor para quem mais precisa”, afirmou.

O Selo UNICEF tem como meta impulsionar a mobilização de esforços para garantir direitos nas áreas de saúde, educação, participação social e proteção contra a violência. A metodologia do programa é baseada em três eixos principais: gestão por resultados, fortalecimento das políticas públicas e promoção da participação social.

Com a adesão, Atalaia passa a integrar a rede de municípios comprometidos em colocar crianças e adolescentes no centro das políticas públicas, assegurando mais qualidade de vida e oportunidades para toda a população jovem.

Confira as entrevistas ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web Atalaia Pop:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
