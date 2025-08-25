Prefeitura de Atalaia realiza lançamento do Selo UNICEF e promove ações do Agosto Lilás nesta terça-feira (26).

A Prefeitura de Atalaia, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizará nesta terça-feira (26), um evento especial que marca o compromisso do município com a proteção integral de crianças, adolescentes e mulheres.

O encontro será realizado na Creche CRIA, no Conjunto Maria de Nazaré, a partir das 9h, e contará com o lançamento oficial do Selo UNICEF – Ciclo 2025-2028, iniciativa internacional que reconhece e apoia municípios que desenvolvem políticas públicas eficazes para garantir os direitos da infância e adolescência.

Além disso, em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a programação contará com o lançamento da Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal, acompanhado da entrega da Viatura Lilás, a assinatura da Carta de Compromisso pelo Fim da Violência contra a Mulher e o anúncio da criação do Núcleo Municipal de Atenção à Mulher – Núcleo ELAS, que será um espaço permanente de acolhimento, orientação e fortalecimento das mulheres de Atalaia.

A prefeita Ceci reforça que este será um momento histórico para o município. “Estamos unindo duas causas fundamentais: a defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes e a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. O lançamento do Selo UNICEF e das ações do Agosto Lilás simboliza que Atalaia está comprometida com políticas públicas sérias, humanas e transformadoras. Esse é mais um passo para construirmos uma cidade mais justa, acolhedora e com futuro para todos”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população, lideranças comunitárias, instituições e autoridades a participarem deste momento de celebração e compromisso coletivo.

Data: 26 de agosto de 2025

Horário: 9h

Local: Creche CRIA – Conjunto Maria de Nazaré