No Dia do Folclore, CEPP homenageia ícones da Cavalhada em Atalaia

Fernando Vigário e Acarí receberam Moção de Aplausos e Reconhecimento, entregue pela educadora Maidy Rocha.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
23/08/2025 às 09h53
Acarí, Maidy Rocha e Fernando Vigário.

No Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto, o Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP), em Atalaia, promoveu um projeto especial voltado para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A iniciativa, idealizada pela professora de Artes, Ana Paula Lopes, teve como objetivo valorizar as tradições culturais da cidade e reforçar a importância da preservação do folclore brasileiro.

O encontro contou com a presença de dois grandes nomes da Cavalhada em Atalaia e em Alagoas: o ex-vereador e cavaleiro Fernando Vigário e o lanceiro José Ernandes da Silva, o Acarí. Durante a cerimônia, os dois receberam uma Moção de Aplausos e Reconhecimento, entregue pela educadora Maidy Rocha, em homenagem ao trabalho que realizam para manter viva essa manifestação cultural e levar o nome de Atalaia para todo o estado.

O momento também foi marcado pela ovacionada apresentação do cavaleiro mirim João Lucas, neto de Fernando Vigário, que encantou a todos os presentes com seu carisma, desenvoltura e conhecimento da Cavalhada.

Continua após a publicidade

 

Para enriquecer a programação, o CEPP recebeu ainda a escritora Ana Cristina de Lima Moreira, autora do livro “Cavalhadas em Alagoas”. Em uma conversa com os estudantes, ela compartilhou parte de suas pesquisas e experiências sobre a importância histórica e cultural dessa manifestação popular.

Continua após a publicidade

 

