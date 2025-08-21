20°C 25°C
Educadora em assentamento do MST em Atalaia recebe homenagem por atuação na educação infantil

A Comenda Maria Mariá foi entregue a Betânia Santos, educadora da Ciranda Infantil Dorcelina Folador, no Assentamento Milton Santos em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Página do MST - Fernanda Alcântara
21/08/2025 às 11h36
Educadora em assentamento do MST em Atalaia recebe homenagem por atuação na educação infantil
A Comenda Maria Mariá foi entregue a Betânia Santos, educadora da Ciranda Infantil Dorcelina Folador, no Assentamento Milton Santos em Atalaia. Foto: Divulgação

Idealizado pelo Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Primeira Infância (Cria), a Comenda Maria Mariá homenageou personalidades que contribuem na defesa e fortalecimento da educação infantil no estado, celebrando o legado e dedicação de educadores e educadoras de diversos municípios do estado. Entre as homenagens, a educadora Betânia Santos, da Ciranda Infantil Dorcelina Folador localizada em um assentamento da Reforma Agrária, recebeu a honraria pelo seu trabalho com as crianças dos acampamentos, assentamentos e povoados da região de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas.

“Não esperava essa homenagem, foi uma surpresa, mas uma surpresa que a gente só tem a agradecer”, comemorou Betânia. “Essa homenagem é o reconhecimento da minha trajetória, mas também de muita gente envolvida. Isso é mais um degrau que a gente sobe”.

Inaugurada no ano de 2011, a Ciranda Infantil localizada no Assentamento Milton Santos é fruto do processo de luta e organização do MST na região, na perspectiva de estruturar um espaço que pudesse receber as crianças das áreas de Reforma Agrária, mas também dos povoados próximos à região.

O espaço, que celebra 14 anos em 2025, conta com a atuação de Betânia desde a sua inauguração, responsável pelo acompanhamento de diversas crianças, filhas e filhos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do entorno do assentamento.

Com um modelo pedagógico que respeita e inclui a necessidade de entender o lugar e o papel dos sujeitos em sua história, a Ciranda Dorcelina Folador é pioneira na área de Reforma Agrária em Alagoas e no Brasil, estruturada pelo município e com ampla participação da comunidade na sua coordenação e condução cotidiana.

Matéria completa - CLIQUE AQUI

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
