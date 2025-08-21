Educadora em assentamento do MST em Atalaia recebe homenagem por atuação na educação infantil

Idealizado pelo Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Primeira Infância (Cria), a Comenda Maria Mariá homenageou personalidades que contribuem na defesa e fortalecimento da educação infantil no estado, celebrando o legado e dedicação de educadores e educadoras de diversos municípios do estado. Entre as homenagens, a educadora Betânia Santos, da Ciranda Infantil Dorcelina Folador localizada em um assentamento da Reforma Agrária, recebeu a honraria pelo seu trabalho com as crianças dos acampamentos, assentamentos e povoados da região de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas.

“Não esperava essa homenagem, foi uma surpresa, mas uma surpresa que a gente só tem a agradecer”, comemorou Betânia. “Essa homenagem é o reconhecimento da minha trajetória, mas também de muita gente envolvida. Isso é mais um degrau que a gente sobe”.

Inaugurada no ano de 2011, a Ciranda Infantil localizada no Assentamento Milton Santos é fruto do processo de luta e organização do MST na região, na perspectiva de estruturar um espaço que pudesse receber as crianças das áreas de Reforma Agrária, mas também dos povoados próximos à região.

O espaço, que celebra 14 anos em 2025, conta com a atuação de Betânia desde a sua inauguração, responsável pelo acompanhamento de diversas crianças, filhas e filhos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do entorno do assentamento.

Com um modelo pedagógico que respeita e inclui a necessidade de entender o lugar e o papel dos sujeitos em sua história, a Ciranda Dorcelina Folador é pioneira na área de Reforma Agrária em Alagoas e no Brasil, estruturada pelo município e com ampla participação da comunidade na sua coordenação e condução cotidiana.

