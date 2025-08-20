20°C 23°C
Semana do Folclore: Colégio Inovar recebe visita de Fernando Vigário para falar sobre a tradição da Cavalhada em Atalaia

Momento reforçou a importância do folclore na construção da identidade cultural de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
20/08/2025 às 19h33
Semana do Folclore: Colégio Inovar recebe visita de Fernando Vigário para falar sobre a tradição da Cavalhada em Atalaia
Colégio Inovar recebe visita de Fernando Vigário para falar sobre a tradição da Cavalhada em Atalaia.

Na semana dedicada ao Folclore, os alunos da Educação Infantil do Colégio Inovar, em Atalaia, estão vivenciando experiências lúdicas e educativas para conhecer de perto a riqueza da cultura popular.

Na manhã desta quarta-feira (20), a escola recebeu a visita especial de um dos maiores representantes da Cavalhada em Atalaia e em Alagoas, o ex-vereador Fernando Vigário, acompanhado do neto, o cavaleiro mirim João Lucas.

Durante uma roda de conversa com os alunos, Fernando Vigário compartilhou histórias e memórias sobre a Cavalhada, ressaltando sua importância religiosa, cultural e social para o município. O encontro também foi marcado pela apresentação do livro “Cavalhadas em Alagoas: religiosidade e memórias coletivas”, da escritora Ana Cristina de Lima Moreira, obra que retrata a relevância dessa manifestação no estado.

As curiosidades dos alunos foram respondidas com entusiasmo, e o momento ganhou ainda mais brilho com a participação de João Lucas, que mostrou na prática como é Cavalhada, encantando as crianças com sua desenvoltura.

Para o Colégio Inovar, trabalhar o folclore e a cultura do município é uma forma de fortalecer a identidade e o respeito às nossas raízes. As crianças aprendem que a cultura não está apenas nos livros, mas também nas pessoas, nas histórias, nas festas e nas crenças que fazem parte do nosso cotidiano.

