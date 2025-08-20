Parceria entre Senac e Prefeitura de Atalaia forma novos assistentes administrativos.

Nesta terça-feira (19), aconteceu em Atalaia a conclusão do Curso de Assistente Administrativo, promovido em parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Alagoas e a Prefeitura do município. Na oportunidade, foi realizada a apresentação do projeto integrador, que teve como tema “Atendimento ao cliente como diferencial estratégico nas organizações”.

A atividade contou com a participação da instrutora do Senac Alagoas, Denise Santos, e da secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo.

“Estamos gratos e felizes, porque estamos entregando para o mercado de trabalho profissionais que estão prontos, estão preparados para fazer a diferença”, destacou Denise Santos.

O curso, iniciado em junho, foi oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Atalaia, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Com carga horária de 160 horas, a formação foi realizada na modalidade presencial. Os participantes que concluíram todas as etapas receberão certificado reconhecido nacionalmente pelo Senac, instituição de referência na qualificação profissional em todo o Brasil.