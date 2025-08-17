19°C 26°C
Atalaia, AL
Escola Lúcio Fidelis de Moura realiza a 10ª edição da FLITERART promovendo a valorização da arte, da cultura e do protagonismo estudantil

Grande participação da comunidade foi significativa para o fortalecimento da educação e da cultura na região.

17/08/2025 às 11h34
Abertura da X FLITERART realizada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcio Fidelis de Moura, em Atalaia.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcio Fidelis de Moura, localizada no povoado Porangaba, zona rural de Atalaia, realizou entre os dias 11 e 14 de agosto a 10ª edição da Feira de Literatura e Arte (FLITERART). Com o tema “10 anos de muito conhecimento e aprendizado”, o evento marcou uma década de promoção da arte, da cultura e do protagonismo estudantil na comunidade.

A X FLITERART contou com apresentações culturais, exposições e atividades interdisciplinares, resultado do empenho de alunos, professores e da equipe escolar. A participação expressiva da comunidade local foi apontada como um dos pontos altos da programação, fortalecendo os laços entre educação e cultura na região.

Criado em 2014 pelo gestor Carlos André Souza dos Santos, eleito por meio de gestão democrática, o projeto nasceu com a proposta de unir arte, ciência e cultura como instrumentos de aprendizagem significativa e valorização da identidade local. “A FLITERART foi pensada como um espaço de transformação e inclusão, capaz de ampliar horizontes além das limitações da comunidade”, destacou o gestor.

Fotos da I FLITERART realizada no ano de 20214.

Atualmente, o projeto segue sob a coordenação de Carlos André e de sua equipe gestora: Elisabete Teixeira da Silva Guedes (Coordenadora da Educação Infantil e Anos Iniciais), Lidiane Farias Barros (Coordenadora dos Anos Finais e EJA) e Ana Paula Teixeira Costa de Souza (Articuladora de Ensino).

Ao longo de uma década, a FLITERART se consolidou como marco pedagógico da escola e se tornou referência de educação inclusiva, crítica e transformadora. Em sua décima edição, a FLITERART celebrou não apenas o conhecimento adquirido, mas também os vínculos comunitários que se fortaleceram ao longo dos anos.

