20°C 25°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

“Das Páginas para a Vida”: Escola Jabes Francisco homenageia a educadora atalaiense Maidy Rocha

Projeto de leitura destacou a trajetória de sucesso da diretora do Centro Educacional O Pequeno Príncipe.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
16/08/2025 às 09h41
“Das Páginas para a Vida”: Escola Jabes Francisco homenageia a educadora atalaiense Maidy Rocha
Escola Jabes Francisco homenageia educadora atalaiense Maidy Rocha

A Escola Municipal Jabes Francisco da Silva realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma homenagem especial à professora Maidy Rocha, uma das maiores referências da história da educação em Atalaia. A ação fez parte do projeto de leitura “Das Páginas para a Vida”, que teve como subtema “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”.

Durante o encontro, os alunos puderam conhecer de perto a trajetória da educadora atalaiense, que dirige com dedicação e excelência o Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP) e que marcou sua trajetória profissional contribuindo de forma significativa para a educação em Atalaia. 

“Lisonjeada e grata à equipe diretiva da Escola Jabes Francisco, pela homenagem recebida. Foi um dia de reais lágrimas e referência às memórias afetivas da minha trajetória como educadora atalaiense e, especialmente, naquele prédio, onde por 18 anos exerci o magistério e a função de secretária”, afirmou Maidy Rocha.

Continua após a publicidade

 

Os estudantes participaram ativamente do momento, realizando perguntas e apresentações que emocionaram a homenageada. “A minha emoção maior foi ver as crianças emocionadas e, com sabedoria, explorar, através de perguntas inteligentes, assuntos relacionados à minha trajetória na Educação de Atalaia”, destacou.

Continua após a publicidade

 

O diretor da escola, Ernam Martins, agradeceu a presença da professora e ressaltou sua importância como exemplo para as novas gerações. “Sempre me refiro a ela como Mestre”, disse. Ele também parabenizou toda a equipe do Jabes Francisco pelo empenho no projeto e agradeceu o apoio da gestão municipal, nos nomes da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e da secretária de Educação, Glauciane Veiga.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Secretaria de Educação de Atalaia inicia implantação dos Grêmios Estudantis na rede municipal.
Educação Há 1 semana

Secretaria de Educação de Atalaia inicia implantação dos Grêmios Estudantis na rede municipal. Lei é de autoria da vereadora Lays Melo

Iniciativa cumpre lei municipal de autoria da vereadora Lays Melo e busca fortalecer o protagonismo juvenil e a participação democrática nas escolas.

 Atalaia marca presença no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Salvador.
Educação Há 3 semanas

Atalaia marca presença no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Salvador

Município integra comitiva alagoana que conta com 147 profissionais da educação do estado.

 PSE leva atendimento odontológico para alunos da Escola Cícero Cabral Toledo, no Povoado Jenipapeiro.
Saúde Bucal Há 3 semanas

PSE leva atendimento odontológico para alunos da Escola Cícero Cabral Toledo, no Povoado Jenipapeiro

A van odontológica da Prefeitura de Atalaia foi levada até a escola para garantir o atendimento com conforto, segurança e mais acessibilidade para os estudantes.

 Estudante da UFAL é destaque nacional com pesquisa sobre ocupação de encostas em Atalaia apresentado no Congresso da UNE.
Destaque Há 4 semanas

Estudante da UFAL é destaque nacional com pesquisa sobre ocupação de encostas em Atalaia apresentado no Congresso da UNE

Natural de Atalaia-AL, Isaías Torres teve trabalho acadêmico escolhido entre os três da área de Geociências, Agrárias e Ambientais.

 Atalaia supera meta e registra 44,27% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2024.
Educação que Avança Há 1 mês

Atalaia supera meta e registra 44,27% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Mais do que superar a meta de 2024, o município quase atingiu o índice estipulado para 2025, de 46,74%.

Atalaia, AL
27°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 25°
29° Sensação
4.44 km/h Vento
68% Umidade
100% (2.37mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Domingo
27° 18°
Segunda
27° 19°
Terça
25° 18°
Quarta
25° 18°
Quinta
24° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Segurança Há 29 minutos

3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro
Homenagem Há 2 horas

“Das Páginas para a Vida”: Escola Jabes Francisco homenageia a educadora atalaiense Maidy Rocha
FMC Há 1 dia

De autoria do vereador Rudinho, Lei criou o Fundo Municipal de Cultura para incentivar produção artístico-cultural em Atalaia
Em Atalaia Há 1 dia

IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia
Política Há 1 dia

Prefeita Ceci participa do podcast “Entre Elas” da OAB Alagoas e reforça a luta pelas mulheres na política

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias