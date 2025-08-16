“Das Páginas para a Vida”: Escola Jabes Francisco homenageia a educadora atalaiense Maidy Rocha

A Escola Municipal Jabes Francisco da Silva realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma homenagem especial à professora Maidy Rocha, uma das maiores referências da história da educação em Atalaia. A ação fez parte do projeto de leitura “Das Páginas para a Vida”, que teve como subtema “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”.

Durante o encontro, os alunos puderam conhecer de perto a trajetória da educadora atalaiense, que dirige com dedicação e excelência o Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP) e que marcou sua trajetória profissional contribuindo de forma significativa para a educação em Atalaia.

“Lisonjeada e grata à equipe diretiva da Escola Jabes Francisco, pela homenagem recebida. Foi um dia de reais lágrimas e referência às memórias afetivas da minha trajetória como educadora atalaiense e, especialmente, naquele prédio, onde por 18 anos exerci o magistério e a função de secretária”, afirmou Maidy Rocha.

Os estudantes participaram ativamente do momento, realizando perguntas e apresentações que emocionaram a homenageada. “A minha emoção maior foi ver as crianças emocionadas e, com sabedoria, explorar, através de perguntas inteligentes, assuntos relacionados à minha trajetória na Educação de Atalaia”, destacou.

O diretor da escola, Ernam Martins, agradeceu a presença da professora e ressaltou sua importância como exemplo para as novas gerações. “Sempre me refiro a ela como Mestre”, disse. Ele também parabenizou toda a equipe do Jabes Francisco pelo empenho no projeto e agradeceu o apoio da gestão municipal, nos nomes da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e da secretária de Educação, Glauciane Veiga.