Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais.

O município de Atalaia comemorou o Dia dos Pais de forma especial neste domingo (10) com a realização do Baile de Volta ao Passado, no Clube Social Atalaiense.

Organizado pelo padre Manoel Francelino e sua equipe, o evento homenageou os pais e resgatou uma tradição dos anos 80 e 90, reunindo famílias atalaienses para uma noite de música, confraternização e nostalgia. A animação ficou por conta da banda Golden Time e do espetáculo “Rossy canta Rossi”, do cantor atalaiense Marlon Rossy.

O clima de harmonia e diversão marcou a festa, que também foi palco para uma homenagem ao padre Manoel Francelino. Após 13 anos à frente da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ele se despede da comunidade para assumir uma nova missão em uma paróquia na capital alagoana.

