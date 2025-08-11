19°C 28°C
Atalaia, AL
Câmara Municipal de Atalaia

Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais

Evento foi organizado pelo padre Manoel Francelino e equipe, reunindo famílias em noite de música e homenagens no Clube Social Atalaiense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
11/08/2025 às 12h41
O município de Atalaia comemorou o Dia dos Pais de forma especial neste domingo (10) com a realização do Baile de Volta ao Passado, no Clube Social Atalaiense.

Organizado pelo padre Manoel Francelino e sua equipe, o evento homenageou os pais e resgatou uma tradição dos anos 80 e 90, reunindo famílias atalaienses para uma noite de música, confraternização e nostalgia. A animação ficou por conta da banda Golden Time e do espetáculo “Rossy canta Rossi”, do cantor atalaiense Marlon Rossy.

O clima de harmonia e diversão marcou a festa, que também foi palco para uma homenagem ao padre Manoel Francelino. Após 13 anos à frente da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ele se despede da comunidade para assumir uma nova missão em uma paróquia na capital alagoana.

