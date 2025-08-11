Projeto Batucada recebe visita da secretária de Cultura e primeira-dama de Capela, Karina Albuquerque

Iniciativa cultural em Atalaia promove música, dança e resgate de tradições e vem atraindo atenção de outros municípios.

O projeto sociocultural Batucada, realizado em Atalaia e voltado para transformar vidas por meio da música, recebeu na última semana a ilustre visita da secretária de Cultura e primeira-dama de Capela, Karina Albuquerque.

As atividades do Batucada acontecem todas as quintas-feiras à noite, com oficinas de percussão e rodas de capoeira. Durante a visita, a secretária Karina Albuquerque esteve acompanhada de sua equipe técnica e da vereadora atalaiense Joana D’arck, conhecendo de perto o trabalho desenvolvido pelos professores Dênis Silva (aulas práticas), Felipe Kauê (aulas teóricas) e outros professores convidados.

A programação especial contou com apresentação do Grupo de Dança Makulelê GCB, do Grupo Capoeira Brasil e um ensaio técnico da banda Afro Odara. No momento, a secretária convidou a banda para se apresentar em um grande evento que será realizado em Capela no dia 16 deste mês.

O Batucada integra o Plano de Resgate Histórico e Cultural de Atalaia, também idealizado por Felipe Kauê. A iniciativa busca preservar e incentivar manifestações culturais como Guerreiro, Coco de Roda, Capoeira, Banda de Pífano e Bumba Meu Boi, fortalecendo a identidade cultural do município.

