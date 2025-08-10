19°C 28°C
Juventus e Os Meninos de Deus fazem a grande final da 1ª Super Copa Santo Antônio em Atalaia

Decisão será no dia 31 de agosto, no Distrito Santo Antônio; América e Náutico disputam 3º lugar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Divulgação
10/08/2025 às 14h58 Atualizada em 10/08/2025 às 15h03
Juventus e Os Meninos de Deus fazem a grande final da 1ª Super Copa Santo Antônio em Atalaia
Os Meninos de Deus é um dos finalistas da competição.

As equipes do Juventus e do Os Meninos de Deus vão decidir o título da 1ª Super Copa Santo Antônio de futebol amador. A grande final está marcada para o próximo dia 31 de agosto, no campo Ceci Vigário, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

As semifinais foram disputadas na manhã deste domingo (10). O Juventus garantiu vaga na decisão ao vencer o América nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A equipe do Povoado Olhos D’água contou com mais uma grande atuação do goleiro Jailson Apolinário, que é recordista de títulos no futebol amador de Atalaia.

No outro confronto, o Os Meninos de Deus superou o Náutico Santo Antônio por 2 a 1 e também assegurou lugar na final.

Antes da decisão, América e Náutico se enfrentam na disputa pelo 3º lugar, também no dia 31.

Mesmo em sua primeira edição, a Super Copa Santo Antônio já se consolida como uma das principais competições do calendário esportivo do município. Ao todo, o torneio reuniu 16 equipes e cerca de 350 atletas. A organização é de Mateus e Leandro, e o campeonato tem mobilizado torcedores de diversas regiões de Atalaia.

