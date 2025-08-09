Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança.

O Grupo de Makulelê GCB, do município de Atalaia, foi um dos destaques da 22ª Mostra Alagoana de Dança, realizada na noite desta sexta-feira (8) na cidade de Maribondo. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), reuniu cerca de 80 projetos de todo o estado.

Em parceria com o projeto sociocultural Batucada, o Makulelê GCB apresentou um espetáculo que exaltou a força da cultura afro em Atalaia. Formado por alunas do tradicional Grupo Capoeira Brasil do município, o grupo encantou o público presente com uma grande performance.

A participação na Mostra contou com o apoio da secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, da vereadora Joana D’arck e do ativista social Felipe Kauê que também coordena o projeto Batucada e desenvolve, desde o ano passado, ações voltadas ao resgate histórico e cultural da cidade.

Todas as integrantes receberam certificado com menção honrosa pela apresentação. Como reconhecimento, o grupo foi oficialmente integrado ao corpo de balé da Banda Afro Odara, projeto musical atalaiense criado em 2012 por Felipe Kauê, que naquele anos contava 20 dançarinos, entre meninos e meninas.

Reconhecida como a maior plataforma de difusão da dança em Alagoas, a Mostra Alagoana de Dança busca fomentar a produção cultural local, incentivar novas coreografias, promover a troca de experiências entre artistas e reforçar o papel da dança como ferramenta de expressão, educação e transformação social.