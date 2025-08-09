19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança

Participação foi possível graças a parceria com o projeto sociocultural Batucada.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
09/08/2025 às 20h53 Atualizada em 09/08/2025 às 21h01
Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança
Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança.

O Grupo de Makulelê GCB, do município de Atalaia, foi um dos destaques da 22ª Mostra Alagoana de Dança, realizada na noite desta sexta-feira (8) na cidade de Maribondo. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), reuniu cerca de 80 projetos de todo o estado.

Em parceria com o projeto sociocultural Batucada, o Makulelê GCB apresentou um espetáculo que exaltou a força da cultura afro em Atalaia. Formado por alunas do tradicional Grupo Capoeira Brasil do município, o grupo encantou o público presente com uma grande performance.

A participação na Mostra contou com o apoio da secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, da vereadora Joana D’arck e do ativista social Felipe Kauê que também coordena o projeto Batucada e desenvolve, desde o ano passado, ações voltadas ao resgate histórico e cultural da cidade.

Continua após a publicidade

 

Todas as integrantes receberam certificado com menção honrosa pela apresentação. Como reconhecimento, o grupo foi oficialmente integrado ao corpo de balé da Banda Afro Odara, projeto musical atalaiense criado em 2012 por Felipe Kauê, que naquele anos contava 20 dançarinos, entre meninos e meninas.

Continua após a publicidade

 

Reconhecida como a maior plataforma de difusão da dança em Alagoas, a Mostra Alagoana de Dança busca fomentar a produção cultural local, incentivar novas coreografias, promover a troca de experiências entre artistas e reforçar o papel da dança como ferramenta de expressão, educação e transformação social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Show Rossy canta Rossi. Foto: Divulgação
Rossy Canta Rossi Há 13 horas

Com o show “Rossy canta Rossi”, atalaiense Marlon Rossy faz tributo ao Rei do Brega

O cantor e humorista atalaiense é considerado o maior imitador de Reginaldo Rossi.

 Maculelê de Atalaia representará o município na 22ª Mostra Alagoana de Dança.
Cultura Há 5 dias

Grupo de dança Maculelê de Atalaia representará o município na 22ª Mostra Alagoana de Dança

Apresentação será nesta sexta-feira (8), na cidade de Maribondo. Iniciativa reforça o papel transformador da cultura nas comunidades.

 Professor Charles Fernandes é o autor do livro “Memórias de um Atalaiense”.
Lançamento Há 1 semana

Professor Charles Fernandes vai lançar seu livro “Memórias de um Atalaiense”

Obra resgata memórias e histórias da cidade.

 Projeto Interior na Cena Brasil traz para Atalaia filme nacional e debate ambiental.
Cultura Há 2 semanas

Projeto Interior na Cena Brasil traz para Atalaia filme nacional e debate ambiental

A exibição acontecerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 19 horas, na Praça do Trevo.

 Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, em Atalaia.
262 anos Há 2 semanas

Paróquia de Nossa Senhora das Brotas celebra 262 anos de criação com programação especial em Atalaia

Tradição, fé e história: festividade começa nesta quinta-feira (31) e segue até o domingo (3), com missas, terços e procissão pelas ruas da cidade.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
22° Sensação
1.21 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Segunda
28° 19°
Terça
27° 19°
Quarta
27° 19°
Quinta
26° 19°
Sexta
27° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Últimas notícias
Cultura Há 6 horas

Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança
História Há 10 horas

Os indígenas foram fundamentais no povoamento de Atalaia e na sua elevação à categoria de Vila
Rossy Canta Rossi Há 13 horas

Com o show “Rossy canta Rossi”, atalaiense Marlon Rossy faz tributo ao Rei do Brega
Futebol Há 1 dia

Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira
Esporte Há 1 dia

Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Impacto das Tarifas de 50% dos EUA sobre o Agronegócio Brasileiro e os Caminhos Jurídicos Possíveis | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2899 (09/08/25)
10
22
28
42
44
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6796 (09/08/25)
01
10
15
39
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3465 (09/08/25)
01
04
05
06
09
10
11
12
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2807 (08/08/25)
13
22
25
28
35
37
42
44
48
50
51
58
69
70
78
80
94
95
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2844 (08/08/25)
20
21
23
27
28
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias