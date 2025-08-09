Com o show “Rossy canta Rossi”, atalaiense Marlon Rossy faz tributo ao Rei do Brega

O show “Rossy canta Rossi” tem conquistado o público de Alagoas e de outros estados do Nordeste. Nele o cantor, humorista e showman Marlon Rossy, natural de Atalaia, faz um Tributo especial ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi.

Marlon Rossy também é conhecido por ser o melhor imitador do Rei do Brega, cantando e interpretando Reginaldo Rossi, com talento e humor.

Ele tem realizado inúmeros shows por todo o Brasil que é um tributo musical interativo com o público. Nesse show ele revive sucessos como “Garçom”, “Ai Amor” e muitos outros clássicos do repertório de Rossi.

O artista alagoano é multifacetado e se destaca como ator, cantor, humorista, imitador e palestrante.

Em 2011, durante sua participação no programa Tudo é Possível (Rede Record), apresentado por Ana Hickmann, foi eleito o maior imitador do Brasil, em grande parte por sua habilidade em imitar o saudoso Reginaldo Rossi, tanto no timbre vocal quanto nos trejeitos.