19°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira

Novo uniforme celebra o centenário do clube e será estreado contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Pedro Zacchi / Astra Midia
08/08/2025 às 21h10
Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira
Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira.

O Mirassol apresentou, nesta sexta-feira (8), a nova camisa que será usada na temporada 2025. O modelo é uma homenagem aos 100 anos do clube paulista e resgata um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial: o manto do tricampeonato da Seleção Brasileira, conquistado no México, em 1970.

A releitura da “amarelinha” usada por Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho e companhia foi possível graças a um detalhe especial: a fornecedora de material esportivo do Mirassol, a Athleta, é a mesma marca que vestiu a seleção nas conquistas das Copas de 1958, 1962 e 1970.

Entre os atletas escolhidos para apresentar o novo uniforme nas redes sociais, está o meia atalaiense Neto Moura, um dos destaques da excelente campanha do Leão na Série A deste ano. Em 16 jogos, o Mirassol soma 28 pontos e ocupa a 5ª colocação, com 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas.

Continua após a publicidade

 

A estreia da nova camisa será neste sábado (9), em um grande desafio: enfrentar o líder Flamengo, no Maracanã.

Continua após a publicidade

 

"Fico muito feliz de, degrau por degrau, ajudar a trazer o clube até aqui. Não só eu, mas todo mundo que passou por aqui teve sua contribuição. Estrear em um grande jogo contra o Flamengo, no Maracanã, é muito especial. E, daqui pra frente, é seguir fazendo nosso trabalho e buscando melhorar a cada dia", disse Neto Moura, em entrevista ao ge.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reunião buscou busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia.
Esporte Há 7 horas

Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia

Encontro discutiu ações conjuntas para incentivar o esporte e ampliar oportunidades na cidade.

 Val Passo é anunciado como técnico do feminino e do sub-15 masculino do IAFC.
IAFC Há 2 dias

Independente Atalaia anuncia Val Passo como técnico do feminino e do sub-15 masculino

Com um currículo de respeito, Val Passo acumula passagens e títulos por diversos clubes de base e futebol feminino em Alagoas e outros estados.

 Montando Don Don Master Gav, Brocoió Júnior é campeão na 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, em Pernambuco.
Campeão Há 3 dias

Montando Don Don Master Gav, Brocoió Júnior é campeão na 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, em Pernambuco

Com o resultado, assume a vice-liderança do Campeonato Pixbet Portal Vaquejada – Categoria Profissional.

 Benjamin é convocado para a Seleção Sub-17 nos últimos testes antes da Copa do Mundo da categoria.
Sub-17 Há 3 dias

Benjamin é convocado para a Seleção Sub-17 nos últimos testes antes da Copa do Mundo da categoria

Esta é a terceira convocação seguida do meia atacante da base do Grêmio.

 Juventus, América, Meninos de Deus e Náutico garantem vaga na semifinal da Super Copa Santo Antônio.
Classificados Há 5 dias

Juventus, América, Meninos de Deus e Náutico garantem vaga na semifinal da Super Copa Santo Antônio

Definição dos semifinalistas aconteceu neste domingo (3), com jogos emocionantes e decisão nos pênaltis.

Atalaia, AL
23°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 26°
24° Sensação
0.76 km/h Vento
98% Umidade
100% (1.16mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sábado
26° 18°
Domingo
28° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 19°
Quarta
25° 18°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Futebol Há 3 horas

Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira
Esporte Há 7 horas

Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia
Homenagem Há 1 dia

Câmara aprova Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia. Proposta é de autoria da vereadora Joana D’arck
Requerimento Há 1 dia

Requerimento do Vereador Neto Acioli ao DER solicita quebra-molas ou lombada eletrônica na AL-210

Poder Legislativo Há 2 dias

Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Impacto das Tarifas de 50% dos EUA sobre o Agronegócio Brasileiro e os Caminhos Jurídicos Possíveis | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2898 (07/08/25)
14
23
30
32
38
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6794 (07/08/25)
01
24
30
62
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3463 (07/08/25)
01
02
04
06
07
08
11
14
15
16
17
18
19
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2806 (06/08/25)
06
12
18
20
24
26
36
38
44
46
61
62
71
81
85
90
92
94
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2843 (06/08/25)
03
04
11
18
35
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias