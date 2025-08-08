Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira.

O Mirassol apresentou, nesta sexta-feira (8), a nova camisa que será usada na temporada 2025. O modelo é uma homenagem aos 100 anos do clube paulista e resgata um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial: o manto do tricampeonato da Seleção Brasileira, conquistado no México, em 1970.

A releitura da “amarelinha” usada por Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho e companhia foi possível graças a um detalhe especial: a fornecedora de material esportivo do Mirassol, a Athleta, é a mesma marca que vestiu a seleção nas conquistas das Copas de 1958, 1962 e 1970.

Entre os atletas escolhidos para apresentar o novo uniforme nas redes sociais, está o meia atalaiense Neto Moura, um dos destaques da excelente campanha do Leão na Série A deste ano. Em 16 jogos, o Mirassol soma 28 pontos e ocupa a 5ª colocação, com 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas.

A estreia da nova camisa será neste sábado (9), em um grande desafio: enfrentar o líder Flamengo, no Maracanã.

"Fico muito feliz de, degrau por degrau, ajudar a trazer o clube até aqui. Não só eu, mas todo mundo que passou por aqui teve sua contribuição. Estrear em um grande jogo contra o Flamengo, no Maracanã, é muito especial. E, daqui pra frente, é seguir fazendo nosso trabalho e buscando melhorar a cada dia", disse Neto Moura, em entrevista ao ge.