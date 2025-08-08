19°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia

Encontro discutiu ações conjuntas para incentivar o esporte e ampliar oportunidades na cidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
08/08/2025 às 17h09
Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia
Reunião buscou busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia.

A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Atalaia, Eliane Oliveira, acompanhada por sua equipe técnica, participou no último dia 1º de agosto de uma reunião com a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas, Lydia Pollyana. O encontro foi realizado na sede da Selaj estadual, localizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para ampliar e fortalecer projetos esportivos no município.

“O encontro teve como objetivo fortalecer a comunicação entre o Município e o Estado, buscando alinhar estratégias e construir ações conjuntas que promovam o desenvolvimento do esporte em nossa região, ampliando oportunidades e benefícios para Atalaia”, afirmou a secretária Eliane Oliveira.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira.
Futebol Há 3 horas

Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira

Novo uniforme celebra o centenário do clube e será estreado contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado.

 Val Passo é anunciado como técnico do feminino e do sub-15 masculino do IAFC.
IAFC Há 2 dias

Independente Atalaia anuncia Val Passo como técnico do feminino e do sub-15 masculino

Com um currículo de respeito, Val Passo acumula passagens e títulos por diversos clubes de base e futebol feminino em Alagoas e outros estados.

 Montando Don Don Master Gav, Brocoió Júnior é campeão na 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, em Pernambuco.
Campeão Há 3 dias

Montando Don Don Master Gav, Brocoió Júnior é campeão na 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, em Pernambuco

Com o resultado, assume a vice-liderança do Campeonato Pixbet Portal Vaquejada – Categoria Profissional.

 Benjamin é convocado para a Seleção Sub-17 nos últimos testes antes da Copa do Mundo da categoria.
Sub-17 Há 3 dias

Benjamin é convocado para a Seleção Sub-17 nos últimos testes antes da Copa do Mundo da categoria

Esta é a terceira convocação seguida do meia atacante da base do Grêmio.

 Juventus, América, Meninos de Deus e Náutico garantem vaga na semifinal da Super Copa Santo Antônio.
Classificados Há 5 dias

Juventus, América, Meninos de Deus e Náutico garantem vaga na semifinal da Super Copa Santo Antônio

Definição dos semifinalistas aconteceu neste domingo (3), com jogos emocionantes e decisão nos pênaltis.

Atalaia, AL
23°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 26°
24° Sensação
0.76 km/h Vento
98% Umidade
100% (1.16mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Domingo
28° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 19°
Quarta
25° 18°
Quinta
° °
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Últimas notícias
Futebol Há 3 horas

Com Neto Moura como modelo, Mirassol lança camisa inspirada no tri da Seleção Brasileira
Esporte Há 7 horas

Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia
Homenagem Há 1 dia

Câmara aprova Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia. Proposta é de autoria da vereadora Joana D’arck
Requerimento Há 1 dia

Requerimento do Vereador Neto Acioli ao DER solicita quebra-molas ou lombada eletrônica na AL-210

Poder Legislativo Há 2 dias

Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia

Publicidade
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Impacto das Tarifas de 50% dos EUA sobre o Agronegócio Brasileiro e os Caminhos Jurídicos Possíveis | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2898 (07/08/25)
14
23
30
32
38
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6795 (08/08/25)
03
17
37
62
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3464 (08/08/25)
01
03
04
06
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2807 (08/08/25)
13
22
25
28
35
37
42
44
48
50
51
58
69
70
78
80
94
95
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2844 (08/08/25)
20
21
23
27
28
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias