Reunião na Selaj Alagoas busca ampliar e fortalecer projetos esportivos em Atalaia

A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Atalaia, Eliane Oliveira, acompanhada por sua equipe técnica, participou no último dia 1º de agosto de uma reunião com a secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas, Lydia Pollyana. O encontro foi realizado na sede da Selaj estadual, localizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para ampliar e fortalecer projetos esportivos no município.

“O encontro teve como objetivo fortalecer a comunicação entre o Município e o Estado, buscando alinhar estratégias e construir ações conjuntas que promovam o desenvolvimento do esporte em nossa região, ampliando oportunidades e benefícios para Atalaia”, afirmou a secretária Eliane Oliveira.