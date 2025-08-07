19°C 26°C
Câmara Municipal de Atalaia
Câmara aprova Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia. Proposta é de autoria da vereadora Joana D’arck

Visa reconhecer os relevantes serviços prestados por Miguel Correia ao município ao longo de sua trajetória na vida pública.

Por: Phablo Monteiro
07/08/2025 às 17h59 Atualizada em 07/08/2025 às 18h17
Uma justa homenagem a quem muito fez pelo município de Atalaia. Na sessão ordinária desta terça-feira (5), a Câmara Municipal aprovou de forma unanime, a Indicação 029/2025, que visa outorgar a Comenda Suzana Craveiro Costa de Medeiros ao ex-prefeito do município, o senhor Miguel Correia de Araújo.

A proposta é de autoria da vereadora Joana D’arck (MDB) e visa reconhecer os relevantes serviços prestados por Miguel Correia ao município ao longo de sua trajetória na vida pública. 

“Por ter sido uma figura tão emblemática no nosso município, de relevância, que dentro da nossa cidade exerceu com excelência todos os cargos que lhe foram atribuídos no serviço público. Então eu acho que nada mais justo a essa Casa e à cidade reconhecer aquele que trabalhou tanto por Atalaia, que ajudou no progresso da nossa cidade”, destacou a vereadora.

A Comenda Suzana Craveiro é uma das mais importantes honrarias concedidas pela Casa Hilton Agra de Albuquerque, e destina-se a pessoas que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento social, cultural ou político de Atalaia.  

Trajetória

Natural de Atalaia, Miguel Correia de Araújo nasceu em 11 de novembro de 1934. Filho de Manoel Correia de Araújo e Alice Laurindo de Araújo, casou-se com Rosa de Holanda Padilha Araújo, com quem teve quatro filhos:  Francisco, Fátima, José Abiram e Elizabete. 

Homem trabalhador, conhecido por sua atuação como comerciante, farmacêutico e agricultor, Miguel Correia conquistou o respeito da população atalaiense, sendo eleito vereador na década de 1970. Posteriormente, assumiu o cargo de vice-prefeito e, após o falecimento do então prefeito Luiz Vigário, tornou-se prefeito de Atalaia, função que exerceu com destaque, promovendo diversas obras estruturantes no município.

Por muitos anos, o prédio da Prefeitura Municipal levou seu nome: Palácio Municipal Pref. Miguel Correia de Araújo, denominação mantida até o ano de 2018.

Viúvo e com seus 90 anos de idade bem vividos, Miguel Correia continua residindo na cidade de Maceió.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
