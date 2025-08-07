19°C 26°C
Requerimento do Vereador Neto Acioli ao DER solicita quebra-molas ou lombada eletrônica na AL-210

Requerimento foi aprovado por unanimidade na Câmara e será encaminhado ao DER-AL.

07/08/2025 às 17h05 Atualizada em 07/08/2025 às 17h22
Requerimento do Vereador Neto Acioli ao DER solicita quebra-molas ou lombada eletrônica na AL-210
Vereador Neto Acioli (MDB).

Durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (5), o vereador Neto Acioli (MDB) apresentou um requerimento à Câmara Municipal de Atalaia solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER-AL) a instalação de um redutor de velocidade na rodovia AL-210. A proposta visa aumentar a segurança de motoristas e pedestres que transitam pela região.

Segundo o documento, o pedido é para que seja construído um quebra-molas ou implantada uma lombada eletrônica nas proximidades do Residencial Santiago de Compostela e do Loteamento Boa Sorte, próximo à entrada do Povoado Bittencourt.

“Haja visto que houve vários acidentes neste local e a situação representa risco à segurança a quem trafega nesta localidade”, justificou o vereador.

A solicitação foi direcionada ao diretor do DER-AL, José Iran Menezes da Silva, e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Com a aprovação, o requerimento segue agora para análise do órgão estadual responsável pelas rodovias.

Câmara aprova Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia.
Homenagem Há 8 horas

Câmara aprova Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia. Proposta é de autoria da vereadora Joana D’arck

Visa reconhecer os relevantes serviços prestados por Miguel Correia ao município ao longo de sua trajetória na vida pública.

 Vereadora Maria da Comesa (PP).
Poder Legislativo Há 15 horas

Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia

Vereadora atalaiense solicita emendas parlamentares por intermédio da CODEVASF.

 Vice-presidente Lays Melo (MDB) e presidente Cicinho Melo (MDB).
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 05 de agosto de 2025

Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

 Ex-prefeito Miguell Correia de Araújo.
Honraria Há 2 meses

Vereadora Joana D’arck vai propor a Comenda Suzana Craveiro ao ex-prefeito Miguel Correia

Homenagem deve ser formalizada na primeira sessão após o recesso parlamentar, em agosto.

 Vereador Jaminho Brasil solicita a construção de um Centro de Especialidades Odontológicas em Atalaia.
CEO Há 2 meses

Vereador Jaminho Brasil solicita a construção de um Centro de Especialidades Odontológicas em Atalaia

Vereador destacou a importância do município passar a contar com serviços especializados de odontologia.

