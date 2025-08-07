Requerimento do Vereador Neto Acioli ao DER solicita quebra-molas ou lombada eletrônica na AL-210

Durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (5), o vereador Neto Acioli (MDB) apresentou um requerimento à Câmara Municipal de Atalaia solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER-AL) a instalação de um redutor de velocidade na rodovia AL-210. A proposta visa aumentar a segurança de motoristas e pedestres que transitam pela região.

Segundo o documento, o pedido é para que seja construído um quebra-molas ou implantada uma lombada eletrônica nas proximidades do Residencial Santiago de Compostela e do Loteamento Boa Sorte, próximo à entrada do Povoado Bittencourt.

“Haja visto que houve vários acidentes neste local e a situação representa risco à segurança a quem trafega nesta localidade”, justificou o vereador.

A solicitação foi direcionada ao diretor do DER-AL, José Iran Menezes da Silva, e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Com a aprovação, o requerimento segue agora para análise do órgão estadual responsável pelas rodovias.