Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia

No retorno dos trabalhos legislativos em plenário, ocorrido nesta terça-feira (5), a vereadora Maria da Comesa (PP), apresentou o Requerimento de número 004/2025, onde solicita ao deputado federal Arthur Lira (PP) a destinação de emendas parlamentares, através da CODEVASF, que venham beneficiar o município de Atalaia.

No documento, a vereadora destaca que o município vem enfrentando importantes desafios nas áreas de infraestrutura urbana, rural e de apoio à agricultura familiar. E que esses equipamentos terão papel fundamental no fortalecimento das políticas públicas municipais e no atendimento direto às necessidades da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

1 caminhão compactador de lixo, para o fortalecimento e modernização da coleta de resíduos sólidos urbanos;

Continua após a publicidade

1 motoniveladora (patrol) e 1 retroescavadeira. “Essenciais para a recuperação e manutenção das estradas vicinais. Fundamentais para o escoamento da produção rural e o acesso da população às comunidades”, comenta a vereadora.

Continua após a publicidade

1 trator agrícola com grade aradora. “Vai apoiar diretamente a agricultura familiar, promovendo mais produtividade e autonomia às pequenas propriedades rurais”, destaca Maria da Comesa.

A vereadora Maria da Começa aproveitou para mais uma vez agradecer ao compromisso do deputado Arthur Lira com os municípios alagoanos, em especial, com Atalaia. “Reiteramos nossa confiança no seu mandato e na sua capacidade de articulação em favor do desenvolvimento regional”