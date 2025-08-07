18°C 27°C
Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia

Vereadora atalaiense solicita emendas parlamentares por intermédio da CODEVASF.

Vereadora Maria da Comesa solicita ao deputado Arthur Lira destinação de emendas parlamentares em benefício de Atalaia
Vereadora Maria da Comesa (PP).

No retorno dos trabalhos legislativos em plenário, ocorrido nesta terça-feira (5), a vereadora Maria da Comesa (PP), apresentou o Requerimento de número 004/2025, onde solicita ao deputado federal Arthur Lira (PP) a destinação de emendas parlamentares, através da CODEVASF, que venham beneficiar o município de Atalaia. 

No documento, a vereadora destaca que o município vem enfrentando importantes desafios nas áreas de infraestrutura urbana, rural e de apoio à agricultura familiar. E que esses equipamentos terão papel fundamental no fortalecimento das políticas públicas municipais e no atendimento direto às necessidades da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis. 

1 caminhão compactador de lixo, para o fortalecimento e modernização da coleta de resíduos sólidos urbanos;

1 motoniveladora (patrol) e 1 retroescavadeira. “Essenciais para a recuperação e manutenção das estradas vicinais. Fundamentais para o escoamento da produção rural e o acesso da população às comunidades”, comenta a vereadora.

1 trator agrícola com grade aradora. “Vai apoiar diretamente a agricultura familiar, promovendo mais produtividade e autonomia às pequenas propriedades rurais”, destaca Maria da Comesa. 

A vereadora Maria da Começa aproveitou para mais uma vez agradecer ao compromisso do deputado Arthur Lira com os municípios alagoanos, em especial, com Atalaia. “Reiteramos nossa confiança no seu mandato e na sua capacidade de articulação em favor do desenvolvimento regional”

