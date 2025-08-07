Secretaria de Educação de Atalaia inicia implantação dos Grêmios Estudantis na rede municipal. Lei é de autoria da vereadora Lays Melo

A Secretaria Municipal de Educação de Atalaia (Semed) deu início, nesta semana, aos trabalhos de implantação dos Grêmios Estudantis nas escolas da rede pública municipal. A ação cumpre o que determina a Lei Municipal nº 1.236/2024, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores após projeto de autoria da vereadora Lays Melo (MDB) e sancionada no fim do ano passado pela prefeita Ceci.

A nova legislação estabelece a criação dos Grêmios Estudantis nas escolas municipais com turmas do ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano). Os grêmios serão compostos por estudantes que representarão os interesses dos colegas, levando demandas à gestão escolar e promovendo ações que contribuam para a melhoria do ambiente educacional.

“O grêmio estudantil tem papel fundamental porque leva o interesse dos alunos ao diretor, ao coordenador, até as pessoas responsáveis para resolver os problemas, as demandas dos estudantes. Através dele teremos uma participação de jovens na política muito maior do que a gente tem hoje”, destacou a vereadora Lays Melo, que já foi presidente de grêmio e representante de turma quando estudante.

Nesta fase inicial, coordenadores da Semed estão visitando as escolas que atendem alunos do 6º ao 9º ano para orientar os representantes de turma sobre as diretrizes da nova política estudantil. Após essa etapa, serão realizadas Assembleias Gerais em cada unidade, onde os alunos irão escolher o nome do grêmio, aprovar o estatuto e apresentar as chapas concorrentes à diretoria do Grêmio Estudantil.

De acordo com a Secretaria de Educação, o principal objetivo da iniciativa é promover o protagonismo juvenil, fazendo com que os estudantes se sintam pertencentes ao ambiente escolar. A proposta também estimula valores como democracia, respeito, responsabilidade, trabalho em equipe e cidadania ativa.

Para a vereadora Lays Melo, a expectativa é que a implantação dos grêmios contribua para um ambiente escolar mais participativo, acolhedor e consciente, fortalecendo a formação de futuros cidadãos que compreendem e exercem seus direitos e deveres dentro e fora da escola.