Publicidade
Agosto Lilás: Prefeitura promove ação educativa para usuários da Assistência Social

Patrulha Maria da Penha participou do evento, reforçando a luta pelo fim da violência contra a mulher.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
07/08/2025 às 07h42 Atualizada em 07/08/2025 às 07h59
Prefeitura promove ação educativa para usuários da Assistência Social. Foto: Jal Gomes

Na tarde desta quarta-feira (6), a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu uma ação educativa com os usuários da Assistência Social para reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher.

A Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Alagoas, marcou presença, levando informação, acolhimento e fortalecendo a rede de proteção e passando uma mensagem de luta por respeito, dignidade e segurança para todas as mulheres. 

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, destacou a importância deste momento de diálogo e conscientização.

“Como secretária municipal de Assistência Social e mulher, viso sempre pelo direito de todas nós. Vejo como de extrema importância essa parceria com Patrulha Maria da Penha, pois precisamos mostrar que toda forma de violência contra a mulher precisa ser denunciada, não se cale”, destaca a secretária Valéria.

Em alusão a campanha Agosto Lilás, a Prefeitura de Atalaia está realizando uma programação especial e integrada ao longo de todo o mês, com ações nas áreas da educação, saúde, segurança e assistência social, reafirmando o compromisso da gestão da prefeita Ceci com a vida, o respeito e a dignidade das mulheres atalaienses.

