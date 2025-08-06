18°C 27°C
Independente Atalaia anuncia Val Passo como técnico do feminino e do sub-15 masculino

Com um currículo de respeito, Val Passo acumula passagens e títulos por diversos clubes de base e futebol feminino em Alagoas e outros estados.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
06/08/2025 às 16h55 Atualizada em 06/08/2025 às 17h15
Independente Atalaia anuncia Val Passo como técnico do feminino e do sub-15 masculino
Val Passo é anunciado como técnico do feminino e do sub-15 masculino do IAFC.

O Independente Atalaia Futebol Clube segue reforçando seus projetos esportivos e, nesta quarta-feira (6), anunciou a chegada do experiente técnico Val Passo para comandar duas frentes importantes da equipe: o time feminino profissional e o sub-15 masculino.

Sem perder tempo, o técnico já vestiu a camisa do clube e iniciou os trabalhos. A missão é clara: consolidar os projetos e colocar o IAFC em destaque nas competições da Federação Alagoana de Futebol.

Com um currículo de respeito, Val Passo acumula passagens por diversos clubes de base e futebol feminino em Alagoas e outros estados, como Goiás, Bahia, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima.

Continua após a publicidade

 

O treinador foi campeão alagoano sub-15 e sub-20 pelo CSA, e ainda comandou equipes como Corinthians Alagoano, Capelense, Santa Rita, Dimensão Saúde, entre outras. Em Goiás, comandou a equipe do Atlético Goianiense.

Continua após a publicidade

 

Val Passo chega para ao lado do diretor-presidente Ronaldo Torres e comissão técnica, ajudar a consolidar o projeto profissional feminino, que já realizou peneiras nas cidades de Inhapi e Batalha. Também vai contribuir com sua experiência para lapidar jovens promessas no sub-15, com foco na formação e nas futuras competições regionais.

Projeto iniciado em 2021, o Independente Atalaia segue firme no propósito de se tornar referência no futebol local, apostando em trabalho sério, valorização da base e inclusão das mulheres no esporte.

