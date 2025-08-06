Atalaia promove mês de enfrentamento à violência contra a mulher com ações integradas na educação, saúde, segurança e assistência social

Atalaia promove mês de enfrentamento à violência contra a mulher com ações integradas. Foto: Jal Gomes

Agosto chegou e, com ele, um importante alerta: é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher, conhecido nacionalmente como Agosto Lilás. Em Atalaia, a Prefeitura está realizando uma programação especial e integrada ao longo de todo o mês, com ações nas áreas da educação, saúde, segurança e assistência social, reafirmando o compromisso da gestão da prefeita Ceci com a vida, o respeito e a dignidade das mulheres atalaienses.

“Não basta falar em proteção às mulheres apenas quando algo grave acontece. É preciso ter política pública, presença do poder público e ações que cheguem nas comunidades, nos postos de saúde, nas escolas, nas ruas. O Agosto Lilás é mais do que uma campanha: é um posicionamento do nosso governo”, afirma a prefeita Ceci.

Uma das grandes novidades deste ano é o início da atuação da Patrulha Maria da Penha no município, através do programa Guarda Por Elas, da Guarda Civil Municipal. A partir de agosto, a viatura lilás passa a circular na cidade com equipes treinadas para atender, acompanhar e orientar mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o elo entre segurança pública e acolhimento.

Continua após a publicidade

Além disso, Atalaia se prepara para, em breve, inaugurar a Sala Lilás, um espaço exclusivo de acolhimento humanizado às vítimas de violência, que funcionará no novo prédio do CREAS, que atualmente está em obras.

Continua após a publicidade

Durante todo o mês, a cidade estará mobilizada com palestras, rodas de conversa, ações nas escolas e unidades de saúde, atividades com gestantes e idosos, além de encontros formativos com profissionais da rede pública. A proposta é ampliar o diálogo, fortalecer a informação e garantir que todas as mulheres saibam que não estão sozinhas.

Confira a programação completa do Agosto Lilás em Atalaia:

04/08 – Palestra sobre o Agosto Lilás

08h30 | Sala de espera do CadÚnico

06/08 – Palestra sobre violência contra a mulher

14h | Quadra do Floriano Peixoto

11/08 – Palestra com a equipe RAV para profissionais da saúde, assistência e educação

09h às 12h | Quadra do Amâncio

12/08 – Roda de conversa sobre o Agosto Lilás

09h | Secretaria de Assistência Social

14/08 – Palestra com alunos da EJA sobre violência doméstica

19h30 | Povoado Ouricuri

20/08 – Palestra com pais do SCFV sobre violência doméstica

21/08 – Palestra com alunos da EJA do Povoado Santo Antônio

19h30

28/08 – Palestra com alunos da EJA

19h30 | Escola Fortunato (Vila José Paulino)

A Prefeitura reforça que todas as ações do Agosto Lilás têm como objetivo levar informação, acolhimento e proteção às mulheres do município, em especial àquelas em situação de vulnerabilidade. Se você estiver vivendo uma situação de violência, ou conhece alguém que precisa de ajuda, entre em contato com a rede de apoio do município ou disque 180.