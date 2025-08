Montando Don Don Master Gav, Brocoió Júnior é campeão na 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, em Pernambuco.

O vaqueiro atalaiense Brocoió Júnior conquistou no último fim de semana o título da 20ª Vaquejada do Parque Boi Nelore, realizada em Frei Miguelinho, no interior de Pernambuco. Montando o cavalo Don Don Master GAV, brilhou na competição e garantiu o primeiro lugar na categoria Profissional.

O conjunto, que representa o Grupo Aliança de Vaquejada, da cidade de Viçosa (AL). Na esteira, quem completou o conjunto foi o craque A Streak Steel GAV, com Netinho de Antônio Marcos.

Com o resultado, Brocoió Júnior assumiu a vice-liderança do Campeonato Pixbet Portal Vaquejada na Categoria Profissional, somando agora 355 pontos, apenas 20 a menos que o líder Renan Tobias, que segue na ponta com 375 pontos.

Continua após a publicidade

O conjunto vem se destacando pela regularidade na temporada 2025: nas últimas cinco etapas do campeonato, foi campeão em três delas e se classificou em todas.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, o perfil especializado Doidim Por Vaquejada celebrou a atuação do vaqueiro e de seu cavalo. “É impressionante a constância do conjunto na temporada 2025. Don Don Master GAV e Brocoió Jr vêm escrevendo uma das mais belas narrativas do ano. Jovem e com uma disposição fora da curva, Don Don Master GAV hoje se firma entre os mais importantes cavalos do Brasil”, destacou a publicação.

A próxima etapa do campeonato acontece em Bezerros (PE), e Brocoió Júnior pode assumir a liderança geral caso mantenha o desempenho de excelência na pista.