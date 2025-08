Grupo de dança Maculelê de Atalaia representará o município na 22ª Mostra Alagoana de Dança

Sanfona do Rei Há 4 semanas Sanfona do Rei fica no 4º lugar no XXII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas Junina de Atalaia empatou em pontuação com a 3ª colocada, mas ficou atrás no critério de desempate. Espetáculo apresentou a força das mulheres com o tema “Dandara: Um Grito de Liberdade!”.