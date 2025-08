Professor Charles Fernandes vai lançar seu livro “Memórias de um Atalaiense”

Professor Charles Fernandes é o autor do livro “Memórias de um Atalaiense”.

O professor Charles Douglas Fernandes da Silva vai lançar, no próximo dia 19 de agosto, seu primeiro livro, intitulado “Memórias de um Atalaiense”. O evento de lançamento contará com uma noite de autógrafos e acontecerá no Centro Educacional O Pequeno Príncipe (antigo Colégio Dr. João Carlos), a partir das 19h.

O livro “Memórias de um Atalaiense” nasceu a partir do desejo do autor de contar um pouco da sua história de vida e de sua amada cidade de Atalaia, a partir da obra da saudosa escritora Vandete Pacheco, lançada em 1980. Mitos e lendas que escutava de seus avós e dos mais velhos, também estão presentes em sua obra.

O autor acredita que memórias não podem e nem devem ser esquecidas, que precisam ser reavivadas, por isso apresenta em seu livro as mudanças que aconteceram desde a sua infância no bairro Girador. “Bairro querido, de um povo forte que mesmo com as enchentes, permanecem firmes”.

Traçando essa linha cronológica a partir da obra da saudosa Vandete Pacheco, o professor Charles Fernandes nos apresenta uma viagem na história de Atalaia, passando pela religião, cultura, poética, educação e política do município.

O livro, segundo ele, é uma homenagem à cidade e uma contribuição à preservação da memória coletiva dos atalaienses.

O autor

Natural de Atalaia, Charles Douglas Fernandes da Silva nasceu em 27 de julho de 1981, no antigo Hospital e Maternidade Darcy Vargas, centro da cidade. Filho de Izabel Fernandes de Barros, foi adotado pelos seus tios Antenor Fernandes da Silva e Izaura Américo da Silva, que o registrou como filho.

Casado desde 2006 com Vandete Maria da Silva Fernandes, é pai de Ana Beatriz, Carmem Cecília e Maria Heloísa.

Estudou a educação básica no Colégio Cenecista Nossa Senhora das Brotas, no qual concluiu o magistério. No Colégio Dr. João Carlos fez o técnico em contabilidade. Graduado em Pedagogia pela FTC e em Letras, Português e Espanhol, pela FAVENI. É pós-graduado em Psicopedagogia Clínica Institucional e Supervisão e Inspeção Escolar.

Contribuindo há 24 anos para a Educação de Atalaia, é professor efetivo há 19 anos. Já passou pelos cargos de: coordenador pedagógico na Escola Municipal João Cordeiro, técnico dos anos iniciais e finais na Semed. Diretor de Ensino e hoje está frente, como diretor, da Escola Joaquim Fortunato Bittencourt Filho. Foi formador do Pnaic junto com as professoras Dasdores, Mirna, Celia, Veronica e Daniella e coordenou o Programa Novo Mais Educação.

Como cristão católico, participou dos movimentos: RCC e Congregação Mariana. Foi catequista por mais de 20 anos e está há 13 anos como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística.

Membro da Academia Atalaiense de Letras e Artes (AALA), o escritor Charles Fernandes é um amante das artes, da cultura e da história de Atalaia. Temo como principal lema de vida: “A família em primeiro lugar”.