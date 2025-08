Amanda Ferraz passa a integrar o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores

A presidente do PT em Atalaia está em Brasília, participando do 17º Encontro Nacional do maior partido de esquerda da América Latina.

Recém-eleita presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no município de Atalaia, em Alagoas, Amanda Ferraz foi confirmada como integrante do Diretório Nacional do partido. A nomeação ocorre durante o 17º Encontro Nacional do PT, que está sendo realizado em Brasília. O Diretório Nacional tem a função de definir as estratégias do partido, inclusive para as eleições presidenciais de 2026.

“Hoje, com muita honra, passo a integrar o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda da América Latina. Esse momento carrega um significado especial para mim, enquanto mulher, militante, assessora, presidente do PT em Atalaia e parte da construção coletiva desse projeto que transforma vidas”, declarou Amanda.

A posse oficial da nova direção nacional do PT, incluindo o presidente eleito Edinho Silva e os demais membros indicados pelas chapas nacionais, está marcada para este domingo, 3 de agosto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença na cerimônia de posse.

Amanda agradeceu ao deputado estadual Ronaldo Medeiros, presidente do PT em Alagoas, pelo reconhecimento e confiança na indicação de seu nome ao diretório nacional. “Obrigada, Ronaldo, meu presidente, por caminhar ao lado da nossa luta, com firmeza, lealdade e compromisso com o povo alagoano e com os ideais do nosso partido. Seu apoio é essencial para que possamos nos reconhecer dentro da transformação que tanto sonhamos e buscamos”, afirmou.

No último dia 6 de julho, Amanda Ferraz foi eleita presidente do PT em Atalaia com 96% dos votos no Processo de Eleições Diretas (PED), resultado considerado histórico no município, por representar a maior mobilização de filiados já registrada pelo partido na cidade.