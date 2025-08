Atalaia inicia alinhamento para participar do Programa Agente Territorial Sebrae – ATS 2025

Com a participação no ATS 2025, Atalaia se soma a outros municípios alagoanos na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento econômico.

A Prefeitura de Atalaia deu mais um passo importante para fortalecer o empreendedorismo e o desenvolvimento local. Após ser indicada pelo Sebrae Alagoas para participar do Programa Agente Territorial Sebrae – ATS 2025, a gestão municipal realizou nesta quinta-feira (31) a primeira reunião de alinhamento para tratar da execução do projeto no município.

O encontro aconteceu na Sala de Reuniões da Prefeitura e contou com a participação das Secretarias de Finanças, Administração, Educação, Agricultura, além dos setores de Tributos, Licitação e da Sala do Empreendedor.

Durante a reunião, o Sebrae apresentou a proposta do programa, que prevê consultoria especializada para elaboração e execução de um plano de ação personalizado, além de um diagnóstico com recomendações práticas para fortalecer o ambiente de negócios no município. O ATS 2025 também vai possibilitar a indicação para acesso a políticas públicas voltadas aos pequenos empreendedores e à agricultura familiar, além do fortalecimento de iniciativas locais, como a Sala do Empreendedor, Compras Governamentais e a Formação de Lideranças.

A prefeita Ceci reforçou a importância da parceria para o crescimento da cidade.

“Essa é uma grande oportunidade para Atalaia. O Sebrae é um parceiro estratégico e, com o Programa ATS, vamos poder planejar ações mais eficientes, dar suporte aos pequenos negócios e impulsionar a economia local. Nosso compromisso é criar caminhos para que a nossa gente tenha mais oportunidades e prosperidade.”, destacou a prefeita.

Com a participação no ATS 2025, Atalaia se soma a outros municípios alagoanos na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento econômico, garantindo mais apoio para quem empreende e gera renda no município.