Atalaia se prepara para implantar Programa de Vigilância em Saúde para Pessoas Expostas a Agrotóxicos.

A Prefeitura de Atalaia está dando mais um passo importante na promoção da saúde pública e na proteção da população, especialmente das comunidades rurais. Em breve, o município contará com o Programa de Vigilância em Saúde de Pessoas Expostas a Agrotóxicos, iniciativa que vai integrar diferentes setores da gestão para identificar, monitorar e prevenir riscos associados ao uso desses produtos.

A ação reunirá as áreas de Saúde, Agricultura, Educação, Hospital Municipal e Vigilância Sanitária, com o objetivo de ampliar a proteção da população diante de possíveis contaminações da água, dos alimentos ou pelo contato direto com agrotóxicos.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Atalaia, Alisson Torres, explica a importância da chegada do programa ao município.

Continua após a publicidade

“Esse programa vai reforçar a capacidade do município em identificar situações de risco, orientar a população e fazer o monitoramento ambiental. A ideia é trabalhar de forma preventiva, garantindo mais segurança e qualidade de vida para as famílias, especialmente as que vivem no campo”.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci destacou que a implantação do programa é parte do compromisso da gestão com a saúde dos atalaienses.

“Atalaia é um município com forte atividade agrícola, e precisamos cuidar de quem produz e de quem consome. Essa política pública vai nos ajudar a proteger a nossa gente, oferecendo mais saúde, prevenção e cuidado para que possamos viver em um território seguro e saudável para todos”, disse.

O Programa de Vigilância em Saúde de Pessoas Expostas a Agrotóxicos será implantado nos próximos meses, com ações de vigilância, educação em saúde, capacitações e monitoramento ambiental, garantindo informação e assistência para a população em casos de exposição a agrotóxicos.