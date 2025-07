Prefeita Ceci participa do lançamento da Política Estadual Alagoas Lilás.

A prefeita de Atalaia, Ceci, participou nesta quinta-feira (31) do lançamento da Política Estadual Alagoas Lilás, uma iniciativa inédita no país voltada ao fortalecimento da rede de apoio e atendimento às mulheres em situação de violência. A solenidade foi realizada no Palácio República dos Palmares, em Maceió, e conduzida pelo vice-governador Ronaldo Lessa.

Para a prefeita de Atalaia, cada passo nessa causa é uma vitória para todas as mulheres. “Uma iniciativa do Governo de Alagoas, que vai ampliar a proteção das mulheres e fortalecer o enfrentamento à violência em todo o estado. Atalaia presente, unida e comprometida em construir um lugar mais seguro e livre da violência de gênero”, afirmou Ceci.

Com a criação da Política Alagoas Lilás, o estado de Alagoas se torna o primeiro do Brasil a adotar uma política pública com foco integral na qualificação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. “Vamos garantir acolhimento seguro, humanizado e eficiente para todas as alagoanas”, destacou o governador Paulo Dantas.

Continua após a publicidade