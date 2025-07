Paróquia de Nossa Senhora das Brotas celebra 262 anos de criação com programação especial em Atalaia

A comunidade católica de Atalaia tem um motivo especial para celebrar nesta semana. A Paróquia de Nossa Senhora das Brotas completa 262 anos de sua criação nesta quinta-feira (31), e preparou uma programação religiosa especial para marcar a data. A festividade vai até o domingo (3) e deve mobilizar fiéis de toda a cidade.

Criada em 1763 pela Santa Fé, através do Bispado de Olinda, a paróquia foi erigida canonicamente como Freguesia de Atalaia, com a nomeação do Pe. Antônio Rodrigues Portela como primeiro vigário e o Pe. Antônio da Rocha Barbosa como coadjutor. Desde então, a paróquia tem desempenhado um papel central na evangelização e no fortalecimento da fé local.

Com o tema “Feliz és tu porque acreditastes”, a programação contará com momentos de oração e celebração: o Santo Terço será rezado diariamente às 18h30, seguido pela Santa Missa às 19h30, de 31 de julho a 2 de agosto. O encerramento será no domingo (3), com Missa às 16h e procissão às 17h, em honra à padroeira da cidade.

O pároco, Padre José Magalhães, reforça o convite à comunidade. “Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas da Senhora das Brotas, queremos celebrar os festejos de nossa Paróquia que há mais de 262 anos carrega a missão da evangelização e da vivência de fé em nossa cidade. Queremos, pois, juntos a Maria, aquela que é feliz porque acreditou, cantar os louvores ao Senhor Jesus por tudo que Ele realiza em nossas vidas. Participem conosco!”, disse o sacerdote.

Tradição tricentenária

A devoção a Nossa Senhora das Brotas em Atalaia remonta aos tempos do início do povoamento da região. Antes mesmo da criação da paróquia, uma capelinha foi construída por Domingos Jorge Velho em honra à Santa, de quem era devoto. A fé mariana se tornou uma das bases para o desenvolvimento do município, que foi elevado à categoria de Vila em 1764, um ano após a criação da paróquia.

Em 2024 a Festividade de Nossa Senhora das Brotas foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Bem Imaterial de Alagoas. O projeto foi de autoria do deputado estadual Ronaldo Medeiros, sendo aprovado pela Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo Governador Paulo Dantas.