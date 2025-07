Prefeitura de Atalaia antecipa pagamento dos salários de aposentados e servidores efetivos nesta terça-feira (29)

Mantendo o compromisso com a valorização dos servidores públicos e a responsabilidade com as contas do município, a Prefeitura de Atalaia realizou, nesta terça-feira (29), o pagamento antecipado dos salários dos servidores efetivos e aposentados.

Mais uma vez, a gestão reforça o respeito com quem faz a cidade funcionar todos os dias e garante que os vencimentos sejam pagos em dia e sem atrasos, permitindo que os servidores possam se planejar com tranquilidade e dignidade.

A prefeita Ceci destacou que a antecipação é fruto de uma gestão equilibrada e comprometida com o funcionalismo. “Nosso compromisso é com quem trabalha por Atalaia. Com responsabilidade e planejamento, conseguimos manter os salários em dia, honrando os servidores e movimentando a economia local. Isso é respeito e valorização”, afirmou.

Continua após a publicidade

O secretário municipal de Finanças, Fábio Sarmento, reforçou a importância da política de equilíbrio fiscal adotada pela atual gestão. “Trabalhamos com muito cuidado para manter as contas organizadas, mesmo diante de desafios. A antecipação do salário é resultado direto de uma gestão transparente e eficiente, que coloca o servidor como prioridade”, destacou.

Continua após a publicidade

A antecipação dos pagamentos contribui diretamente para o aquecimento do comércio local e para a tranquilidade das famílias que dependem do funcionalismo público.