Saúde e cuidado na primeira infância: PSE realiza ação com crianças da Creche Maria Alves Brasil

Nesta terça-feira (29), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu mais uma importante ação do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco na vacinação contra a influenza e na suplementação de vitamina A. A atividade foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Altos, beneficiando as crianças atendidas pela Creche Municipal Maria Alves Brasil.

A ação faz parte das estratégias da gestão municipal para fortalecer os cuidados preventivos na infância, promovendo imunização e reforço nutricional de forma integrada com a rede de ensino.

A prefeita Ceci destacou a importância da união entre educação e saúde pública. “Cuidar das nossas crianças é pensar no presente e no futuro de Atalaia. Através do PSE, conseguimos chegar junto, unindo a escola com a saúde, garantindo vacinas, reforço alimentar e, acima de tudo, carinho e atenção. Esse é o compromisso da nossa gestão com as famílias atalaiense”, afirmou.

Com profissionais preparados e acolhimento humanizado, a iniciativa reafirma o papel do município na promoção do bem-estar infantil e da qualidade de vida desde os primeiros anos.