Nayra Vanessa tem poesia publicada em revista literária de Portugal.

A jovem escritora atalaiense Nayra Vanessa, acaba de ter mais um importante reconhecimento em sua trajetória literária. Sua poesia “O Amor Cura” foi publicada na edição número 27 da revista literária e de arte digital portuguesa Ecos da Palavra, de maio e junho de 2025.

Pelo destaque e sensibilidade de sua poesia, Nayra Vanessa recebeu uma Moção Honrosa, enviada diretamente da cidade de Amarante, em Portugal.

A revista, lançada em 2020, se dedica à divulgação de obras literárias e artísticas de autores contemporâneos nas áreas de poesia, contos, crônicas, fotografia e pintura. Com edições digitais acessíveis ao público, o projeto tem se consolidado como uma importante vitrine cultural.

Técnica em Assistente Administrativo, Nayra é graduanda em Tecnologia em Laticínios pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL) – Campus Satuba, e também cursa Letras pelo Centro Universitário Cidade Verde. Membro da Academia Atalaiense de Letras e Artes (AALA), a escritora concilia o universo da ciência com a literatura, tendo trabalhos publicados em antologias como Nossas Poesias na EAD (2023), Poesia Brasileira (2025), e no periódico da Editora Hawking (2023). Em 2024, apresentou pesquisas no Minas Láctea, maior evento laticinista da América Latina. Neste ano, também teve seu poema “Eu Sozinho” publicado na revista Inversos.

Abaixo, confira a poesia “O Amor Cura”, publicada na revista Ecos da Palavra:

O AMOR CURA

por Nayra Vanessa

O amor cura quando olhamos para dentro e esquecemos o que possuímos em nosso exterior. Veemente, cura quando não nos objetificamos a dependência nos outros, mas criamos um caso com si mesmo para saber o que conforta o nosso coração.

Curar não é um tempo instante, por isso, é justo percorrer o caminho para conhecer quem somos em suma da delicadeza que é o viver. Pois, para conhecer o ambiente, talvez você precise deixá-lo de lado a ponto de reconhecer e diferenciar os seus erros, todavia, esse ambiente possa ser você mesmo.

Dado que, para se reconhecer, é preciso ser forte, porém, ser forte não significa superar tudo o que se passa, mas seguir em frente com algo que te abrace mais do que a sua dor.

É sobre o nosso desenvolvimento, é sobre a nossa felicidade.

É você saber a sua capacidade e não deixar que as pessoas a definam por você.

Aliás, não existe a melhor coisa do mundo para ser alcançada, existem coisas para serem feitas e cada um está percorrendo o seu caminho. Na certeza de que não precisamos debater muito, mas algumas coisas apenas observar.

Assim, percebo que não me torno menos especial pelo que não fui concebida, todavia não me cabe saber o porquê, pois apenas o que me importa é manter a alegria naquilo que me conduz ao melhor.

Por isso, me adequo a cuidar da minha essência e governar o amor que vem do meu coração.