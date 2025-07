A Seleção Brasileira Sub-17 goleou a equipe Sub-17 do Nova Iguaçu-RJ por 7 a 0 na manhã deste domingo (27), em jogo-treino realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Entre os destaques da partida, o meia-atacante Benjamin Santos, do Grêmio, marcou seu primeiro gol vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

O resultado elástico contou também com gols de David Nogueira (2), João Gabriel Veneno, Arthur Gomide, Khensane Mpusane e Eduardo Wozniak. A atividade fez parte da preparação da equipe comandada pela CBF para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado em 2026.

Com raízes de familiares no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Benjamin é considerado uma das joias das categorias de base do tricolor gaúcho e, com muitos méritos, chegou a sua segunda convocação consecutiva para a Seleção Sub-17.

Continua após a publicidade

A presença ativa de Atalaia no evento reforça o compromisso da atual gestão com a valorização dos profissionais da educação, a escuta qualificada e o planejamento de políticas públicas eficazes que colocam os estudantes no centro das decisões.