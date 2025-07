Atalaia marca presença no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Salvador.

A Prefeitura de Atalaia está representada no 20º Fórum Nacional Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, que acontece de 27 a 30 de julho de 2025, em Salvador, na Bahia. A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, participa do evento ao lado de técnicos da SEMED, integrando a comitiva alagoana que conta com 147 profissionais da educação de diversos municípios do estado.

Reconhecido como um dos principais espaços de formação e articulação da educação pública brasileira, o Fórum reúne dirigentes municipais de educação (DME), equipes técnicas, gestores, prefeitos, vereadores, conselheiros e educadores de todo o país. Durante quatro dias de programação intensa, o evento promove conferências, mesas-redondas e salas temáticas que discutem os principais desafios e caminhos para o fortalecimento da educação nos municípios.

Um dos focos desta edição é apoiar os dirigentes que assumiram suas gestões recentemente, oferecendo subsídios técnicos e oportunidades de troca de experiências entre redes municipais de todo o Brasil.

A prefeita Ceci comemorou a participação de Atalaia no evento e destacou a importância de investir na formação continuada das equipes. “Nossa missão é transformar Atalaia também pela educação. Apoiar nossos profissionais, dar acesso à formação de qualidade e garantir que a nossa rede esteja atualizada com as melhores práticas é fundamental para oferecer uma escola pública cada vez mais forte e acolhedora para nossas crianças e jovens”, afirmou.

Direto de Salvador, a secretária Glauciane Veiga reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento educacional do município.

“Participar deste Fórum é uma oportunidade única de trocar experiências, absorver conhecimentos e alinhar estratégias com gestores de todo o país. Voltamos ainda mais fortalecidos e motivados a seguir construindo uma educação pública de qualidade em Atalaia”, declarou.

A presença ativa de Atalaia no evento reforça o compromisso da atual gestão com a valorização dos profissionais da educação, a escuta qualificada e o planejamento de políticas públicas eficazes que colocam os estudantes no centro das decisões.