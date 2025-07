Já na capital paulista, atalaiense Mayara participa de avaliação na base feminina do São Paulo

Mayara e Aloísio Chulapa no estádio do Morumbis.

Em busca de realizar o sonho de se tornar jogadora profissional, a jovem atalaiense Mayara já está em São Paulo, onde participa nesta semana de uma avaliação nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. As atividades acontecem no Centro de Formação de Atletas (CFA) Presidente Laudo Natel, localizado em Cotia, referência na formação de talentos do futebol feminino brasileiro.

A oportunidade surgiu por meio do ex-jogador e ídolo atalaiense Aloísio Chulapa, que usou sua forte ligação com o Tricolor Paulista para abrir as portas para a jovem atleta. Chulapa, que tem passagem marcante pelo São Paulo, onde foi campeão mundial e tricampeão brasileiro, está acompanhando de perto o período de avaliação de Mayara.

“Estou muito orgulhoso dessa jovem da nossa terra Atalaia, que joga muita bola e saberá abraçar essa oportunidade. Agradeço ao professor Alisson e toda a equipe da Escolinha AL14 e Meninos de Ouro por esse trabalho maravilhoso. É um orgulho ver nossos jovens tendo chances como essa em um dos maiores clubes do mundo. Se Deus quiser, Mayara vai passar, mas se não for agora, é seguir em frente que outras oportunidades virão”, destacou Aloísio.

Mayara é destaque na Escolinha Meninos de Ouro, comandada pelo professor Alisson Farias, em Atalaia. Reconhecida por seu talento, visão de jogo e dedicação, a jovem se tornou uma das promessas do futebol feminino no município e agora terá essa grande oportunidade de mostrar seu potencial para uma das bases mais tradicionais do país.