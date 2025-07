Independente Atalaia inicia preparação para o Campeonato Alagoano Sub-15

O Independente Atalaia, um dos grandes projetos das categorias de base do futebol alagoano, iniciou nesta semana a preparação do time sub-15 visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria, com início previsto para o mês de setembro.

Reconhecido por abrir portas para jovens talentos do município de Atalaia, o time sub-15 do Independente representa o primeiro passo na realização do sonho de muitos adolescentes: se tornarem jogadores profissionais de futebol.

A equipe é composta por atletas oriundos de diversas localidades da cidade, como o Povoado Olhos D’Água, Distrito Branca, bairro José Paulino, Alto do João Miranda, Nova Olinda, Povoado Jenipapeiro e o centro da cidade.

O projeto esportivo conta com o apoio direto da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e Transporte. Esse incentivo tem sido fundamental para consolidar o Independente Atalaia como uma referência na formação de jovens atletas em Alagoas.

