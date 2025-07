URGENTE: Adriano Teixeira dos Santos está internado há mais de 50 dias aguardando transferência para o Hospital do Coração

URGENTE: UMA VIDA ESTÁ EM JOGO! Adriano Teixeira dos Santos está internado há 50 dias no hospital da cidade de Maceió, aguardando transferência para o Hospital do Coração, onde precisa realizar uma cirurgia de emergência para correção de um aneurisma, com colocação de uma endoprótese na aorta torácica.

É UMA QUESTÃO DE VIDA ou MORTE. O procedimento pelo SUS só é realizado no Hospital do Coração. Na rede particular, o custo dessa cirurgia é altíssimo: aproximadamente R$ 200 mil (e pode ultrapassar esse valor). A esposa, Amanda Pereira da Silva, está desesperada pedindo ajuda: “Por favor, me ajudem a salvar a vida do meu esposo.”

Relatório Médico Oficial: "O paciente Sr. Adriano Teixeira dos Santos apresenta quadro de aneurisma dissecante na porção descendente da aorta torácica, com sinais de rotura e risco iminente de morte, necessitando realizar em caráter de urgência o tratamento através de implante de endoprótese da aorta torácica, estando o Hospital do Coração Alagoano Prof. Adid Jatene em plenas condições de realizar esta cirurgia, necessitando apenas da aquisição das OPMEs para realização do mesmo." Atenciosamente, Dr. Ângelo Mário de Sá Bomfim Filho, Radiologista Intervencionista – Neurorradiologia Intervencionista CRM/AL 4767.

Não podemos deixar essa vida se perder! Compartilhe esta publicação e ajude essa história a chegar até quem pode mudar essa realidade. Juntos podemos salvar o Adriano. Pedimos a atenção das autoridades: Governador Paulo Dantas e Secretária Municipal de Saúde do Estado.

A família também está organizando uma Vaquinha Solidária para buscar alcançar a meta para realização da cirurgia no valor de aproximadamente R$ 200 mil (e pode ultrapassar esse valor). Quem puder contribuir com qualquer valor na CHAVE PIX: 03127675445 (Adriano Teixeira dos Santos).

Por favor, ajudem a salvar a vida de Adriano! Compartilhe esta publicação. Juntos podemos salvar essa vida.