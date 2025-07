Em jogaço com sete gols, Independente Atalaia perde para o Cruzeiro na ida das oitavas da Copa Alagoas Sub-17

O Independente Atalaia (IAFC) fez uma grande partida na tarde desta quarta-feira (23), mas acabou derrotado por 4 a 3 pelo Cruzeiro Arapiraca, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17. O duelo foi disputado no estádio O Luizão, em Atalaia, e teve sete gols marcados, com emoção do início ao fim.

O time visitante abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo com Adria Gabriel. O Independente reagiu e empatou com Bruno Ricardo nos minutos finais da etapa inicial, mas viu Guilherme recolocar o Cruzeiro em vantagem ainda antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, o IAFC pressionou e empatou aos quatro minutos com Guilherme. No entanto, o Cruzeiro ampliou com Wesley, aos seis, e Matheus, aos 35 minutos. Nos acréscimos, Guilherme voltou a balançar as redes e manteve o Independente vivo na disputa.

Agora, a equipe atalaiense precisa vencer o jogo da volta, marcado para a próxima quinta-feira (31), no Clube do Servidor, em Arapiraca. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Independente garante vaga direta nas quartas de final, onde enfrentará Zumbi ou Asa de Arapiraca.

O projeto do Independente Atalaia conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias de Esportes e Transporte. O incentivo tem sido fundamental para consolidar o clube como uma referência no futebol de base em Alagoas.