Prefeitura de Atalaia entrega novos equipamentos para UBSs do Centro e dos Altos

A Prefeitura de Atalaia segue avançando na área da saúde. Nesta quinta-feira (24), foram entregues novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Centro e dos Altos, garantindo mais estrutura e qualidade no atendimento à população. A ação faz parte dos investimentos realizados pela gestão da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

Entre os itens entregues estão balanças (adulto e pediátrica), nebulizador, detector fetal, foco clínico, otoscopia, mesa mayo, armário vitrine e retroprojetor. Segundo a Prefeitura, em breve, todas as 18 UBSs do município receberão novos equipamentos.

A prefeita Ceci destacou a importância da iniciativa. “Mais estrutura, mais dignidade e mais cuidado de verdade com quem mais precisa. Porque aqui a saúde é tratada com seriedade, presença e respeito. Seguimos firmes, cuidando de cada canto da nossa Atalaia com o coração e com trabalho”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o impacto positivo da ação. “Esses novos equipamentos fazem a diferença de verdade no atendimento ao povo. Cada item representa mais estrutura, mais cuidado e mais dignidade pra quem usa e pra quem trabalha na nossa rede de saúde”, completou.

Com essas entregas, a gestão reafirma seu compromisso com uma saúde pública mais humanizada, eficiente e acessível em todos os bairros do município.