Atalaia entra na rota do Circuito de Corridas da Advocacia promovido pelo CAAAL.

O município de Atalaia acaba de entrar na rota do Circuito de Corridas da Advocacia, evento esportivo promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas (CAAAL) da OAB Alagoas.

Com previsão de realização ainda neste segundo semestre, a etapa contará com a parceria do Governo Municipal e da OAB Subseção do Vale do Paraíba, reforçando o compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar entre os profissionais do Direito e a sociedade em geral.

A confirmação do evento aconteceu na manhã da última terça-feira (22), durante reunião na sede da Prefeitura de Atalaia com a presença da prefeita Ceci, do presidente da CAAAL, Dr. Leonardo Moraes, do presidente da Subseção do Vale do Paraíba, Dr. Márcio Roberto Júnior, além de representantes das instituições envolvidas. A largada e a chegada da corrida acontecerão na sede da Subseção, localizada no bairro José Paulino.

Continua após a publicidade

Serão disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em percursos de 5 e 10 quilômetros. De acordo com a organização, a corrida será aberta também ao público geral.

Continua após a publicidade

“É uma corrida que não só agrega a advocacia, mas também é voltada para toda a sociedade. O advogados ou não, que participarem de todas as etapas da corrida no estado de Alagoas, vão receber ao final uma mandala, para que as medalhas de participação, em conjunto, formem o mapa do Estado de Alagoas.É uma oportunidade de integração e incentivo à prática esportiva”, destacou o Dr. Márcio Roberto Júnior.

Além do incentivo ao esporte, o evento será uma oportunidade para que advogados de outras regiões de Alagoas conheçam a estrutura da Subseção do Vale do Paraíba, considerada uma das mais modernas do Estado, fruto da gestão do presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes, em parceria com o presidente da Subseção, Márcio Roberto Júnior.

A Prefeitura de Atalaia oferecerá suporte logístico ao evento, incluindo o apoio da Guarda Municipal e a instalação de estruturas metálicas para organização da largada e chegada da prova.