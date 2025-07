Região da Rua de Cima, em Atalaia, é incluída na rota do transporte complementar

A partir do dia 4 de agosto, a região da Rua de Cima, em Atalaia, passará a ser contemplada pela rota do transporte complementar. A mudança foi aprovada recentemente pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) e marca um avanço importante na mobilidade urbana do município.

A nova rota seguirá da Rua de Cima até o ponto do Cajueiro, no bairro José Paulino, em horários específicos. A inclusão do trecho atende uma reivindicação antiga dos moradores, que relataram a dificuldade de acesso ao transporte público e apresentaram esse pleito ao então candidato Francisco Batinga, durante a campanha de 2024.

“Essa era uma demanda legítima da população. Me reuni com o deputado Ronaldo Medeiros e juntos encaminhamos o pedido à Arsal, que realizou o estudo técnico e deu parecer favorável. Ontem, recebi a confirmação oficial por meio do presidente da Associação do Transporte Complementar de Atalaia, Cícero Marinho”, explicou Batinga.

Além da Rua de Cima, também serão beneficiados moradores do Conjunto Maria de Nazaré, das imediações do cemitério da Vila e da antiga AABB. Francisco Batinga ressaltou que essa é mais uma conquista construída com “diálogo, parceria e compromisso com o povo”.