Programa do Leite: 1.500 litros de leite distribuídos por mês para famílias atalaienses em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, segue fortalecendo suas ações em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. Um dos programas de grande impacto é o Programa do Leite, que realiza a distribuição gratuita de aproximadamente 1.500 litros de leite por mês em diversos pontos da cidade.

Atualmente, o município conta com 10 pontos fixos de distribuição, espalhados estrategicamente para alcançar quem mais precisa, contribuindo assim diretamente para a segurança alimentar e nutricional da população.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que esteja devidamente cadastrado no programa, além de apresentar um documento com foto e o número do NIS.

Continua após a publicidade