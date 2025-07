A OAB Subseção do Vale do Paraíba realizará festa em comemoração ao Mês da Advocacia na cidade de Viçosa.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção do Vale do Paraíba irá promover, no próximo dia 1º de agosto, uma grande confraternização em homenagem ao Mês da Advocacia. O evento será realizado no Balneário Marambaia, em Viçosa, a partir das 11h, reunindo profissionais da advocacia de toda a região.

Com o objetivo de descentralizar as ações, a atual gestão decidiu levar a celebração para Viçosa, um dos maiores municípios da região. “Essa descentralização fortalece o sentimento de união e pertencimento entre os advogados. Viçosa possui uma advocacia pujante e presente, e nada mais justo que celebrarmos esse momento lá", afirma o presidente da Subseção, Márcio Roberto Júnior.

Antes da festividade, uma solenidade será realizada em Atalaia, no Fórum Desembargador José Jerônimo de Albuquerque, para inauguração da nova Sala dos Advogados da comarca. O espaço, equipado com mobiliário e computadores, estará disponível para que os profissionais possam realizar atendimentos, reuniões e outros serviços com mais conforto e estrutura. “É um espaço pensado para proporcionar mais dignidade e funcionalidade para a advocacia local”, destaca Márcio Júnior.

Com sua sede própria em Atalaia, a Subseção do Vale do Paraíba tem mostrado resultados expressivos em apenas dois anos de atuação. Recentemente, alcançou a marca de 100 advogados inscritos, fruto do trabalho sério e comprometido de sua diretoria.

Uma Sala dos Advogados já foi entregue no município de Viçosa, instalada no Centro Administrativo, antigo prédio da Estação Rodoviária, graças a uma parceria com a prefeitura local, comandada por João Vitor. A estrutura oferece suporte essencial para os profissionais que atuam na cidade.

Outro destaque, foi a realização de um evento de capacitação em Inteligência Artificial voltado à advocacia, realizado na cidade de Pilar. A iniciativa contou com a união das Subseções do Vale do Paraíba, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Região Norte, reunindo mais de 100 advogados no Cine Pilar, com apoio da Prefeitura de Pilar e da prefeita Fátima Rezende.

“Foi um momento inédito para a advocacia alagoana. Esse evento conjunto mostra que a união das subseções para realização de eventos é muito importante, pois assim fazemos tenham a participação de um grande número de advogados e advogadas. Tivemos mais 100 advogados no Cine Pilar, graças a essa parceria da OAB Alagoas e das subseções com a Prefeitura de Pilar. A prefeita Fátima Rezende, que está prefeita, mas é advogada de origem e um dos melhores quadros da nossa advocacia, abriu as portas do município para realizarmos esse grande evento”, destaca Márcio Júnior.

O advogado atalaiense Anderson Barros, referência em conhecimentos na atualíssima área Inteligência Artificial voltado para a advocacia, foi um dos palestrantes do evento.

Em maio, como parte da programação do Mês da Mulher, a OAB Subseção do Vale do Paraíba também realizou um evento no Espaço Cultural Mestre Bida, em Pilar. A roda de conversa abordou temas relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher, com a participação da delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas, e da advogada Carolina Gerreiro, membro da AMADA e procuradora dos Correios.

Destacando todas essas conquistas, o presidente Márcio Roberto Júnior reforça o compromisso da instituição com a valorização da advocacia e com a promoção de espaços de escuta, troca de conhecimento e celebração entre a categoria.