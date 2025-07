Prefeitura de Atalaia intensifica cuidados com as gestantes através do programa Acolher e Crescer. Foto: Jal Gomes

Durante todo o mês de julho, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado as ações do programa “Acolher e Crescer”, voltado ao acolhimento e à orientação de gestantes do município. A iniciativa tem sido uma das prioridades da gestão da prefeita Ceci, que busca garantir um acompanhamento integral e humanizado às futuras mamães atalaienses.

As atividades são desenvolvidas pela equipe eMulti, composta por profissionais especializados como enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. O trabalho em conjunto visa proporcionar um cuidado mais completo às gestantes, com foco não apenas na saúde física, mas também no bem-estar emocional e social.

“Nosso objetivo é contribuir para esse momento tão importante na vida das mulheres, orientando sobre alimentação saudável, os direitos sociais e a importância dos exercícios físicos de alongamento, que ajudam a aliviar dores e inchaços típicos da gestação”, explica Glebson, coordenador da equipe eMulti e nutricionista.

Além das orientações oferecidas nas ações do programa, é importante destacar que o pré-natal é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As gestantes também recebem suporte da assistência social, garantindo, entre outros benefícios, o enxoval para os bebês.