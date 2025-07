Super Copa Santo Antônio define classificados para as quartas de final

A última rodada da fase de grupos da Super Copa Santo Antônio, realizada neste domingo (20), foi marcada por fortes emoções e definiu os oito times que avançam para as quartas de final da competição, que tem movimentado os torcedores em Atalaia, interior de Alagoas.

No primeiro jogo do dia, um verdadeiro jogaço entre Volta Redonda e Meninos de Deus terminou com vitória por 6 a 4 para a equipe dos Meninos de Deus, que garantiu a primeira colocação do Grupo B, com 16 pontos. Os gols da partida foram marcados por Marcos Bezerra (3), Marley (2) e Kassio, para os vencedores, enquanto Manoel Pedro, Edson da Silva, Marcone Pereira e Reizinho balançaram a rede para o Volta Redonda.

Na sequência, foi a vez do Náutico Santo Antônio conquistar a classificação. A equipe venceu a Ferroviária por 2 a 1 em uma partida disputada. Miguel Lourenço abriu o placar para o time da casa, mas Genival empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, João Paulo marcou o gol da vitória que garantiu o Náutico nas quartas de final.

Com os resultados da rodada, ficaram definidos os classificados de cada grupo:

Grupo A

• Jaqueirense – 18 pontos

• Juventus – 14 pontos

• Guarani – 13 pontos

• Real Madrid – 11 pontos

Grupo B

• Meninos de Deus – 16 pontos

• América – 13 pontos

• Ferroviária – 12 pontos

• Náutico – 11 pontos

O sorteio dos confrontos das quartas de final será realizado no próximo domingo, dia 27, com expectativa de grandes duelos entre as melhores equipes da competição.